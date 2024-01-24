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На часть средств из планируемых к изъятию Т1,5 трлн из ЕНПФ претендуют россияне

Просмотров:125 Опубликовано: Сегодня, 18:39
На часть средств из планируемых к изъятию Т1,5 трлн из ЕНПФ претендуют россияне
фото: 2gis.kz
Астана. 24 января. КазТАГ – На часть средств из планируемых к изъятию Т1,5 трлн из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) претендуют россияне, сообщает Bes.Media.

«Проект Экибастузских ГРЭС-2, планируем там привлечь для реализации третьего и четвертого блока, а также, как вы знаете обсуждается реализация трех ТЭЦ с российскими партнерами, то есть софинансировать какую-то часть (из средств ЕНПФ – КазТАГ) тоже предполагаем», - заявил директор по экономике и финансам АО «Самрук-Казына» Айдар Рыскулов.


Напомним, 21 ноября 2023 года КазТАГ со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжении документы и осведомленный источник сообщал, что Т1,5 трлн пенсионных накоплений казахстанцев хотят потратить на инфраструктурные проекты и выгодополучателями могут оказаться выведшие средства за рубеж представители Старого Казахстана. Планы прокомментировали в Международном валютном фонде, назвав их не самым наилучшим способом. В тот же день после того, как планы были обнародованы, министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев выразил уверенность в надежности вложения Т1,5 трлн пенсионных накоплений в энергетическую отрасль и начал отрицать связь между арабскими инвесторами и представителями Старого Казахстана. Также глава минэнерго раскрыл названия арабских компаний, которых планируют привлечь для реализации указанных проектов в Казахстан.

23 ноября премьер-министр Алихан Смаилов подтвердил планы вложить Т1,5 трлн пенсионных накоплений граждан из ЕНПФ в инфраструктуру.

Планы кабмина по повышению налогов и изъятию Т1,5 трлн из ЕНПФ сразу вызывали критику, так, депутат мажилиса Азат Перуашев считает, что государство в случае, если решит изъять Т1,5 трлн пенсионных накоплений на инфраструктуру, должно возмещать вкладчикам и упущенную выгоду, а также освободить пенсионные вклады от налогов, раз правительство без согласия граждан латает этими средствами дыры. Депутат мажилиса Ирина Смирнова тоже раскритиковала планы правительства изъять Т1,5 трлн из ЕНПФ и повысить налоги, приведя ряд аргументов, говорящих о спорности планов казахстанского кабмина. Другой парламентарий – Олжас Куспеков, комментируя планы правительства изъять пенсионные накопления казахстанцев в размере Т1,5 трлн из ЕНПФ для инфраструктурных проектов, а также повысить налоги, напомнил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручал улучшить администрирование, а не повышать налоги. Сенатор Жанна Асанова, комментируя планы изъятия Т1,5 трлн из ЕНПФ, выразила мнение, что нужно правильно оптимизировать бюджет.


Финансовый консультант Расул Рысмамбетов считает идею правительства пожарным решением.

25 ноября председатель Нацбанка Тимур Сулейменов, комментируя планы изъятия Т1,5 трлн, заявил, что любые вложения ЕНПФ в фонд «Самрук-Қазына» или холдинг «Байтерек» должны быть исключительно по рыночным ставкам.

12 декабря заместитель премьер-министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев заявил, что сохранность Т1,5 трлн пенсионных накоплений казахстанцев, которые собираются направить из ЕНПФ на инфраструктурные объекты, не должна вызывать обеспокоенность. Министр национальной экономики Алибек Куантыров считает, что доходность Т1,5 трлн пенсионных накоплений казахстанцев, которые собираются направить из ЕНПФ, должна быть соответствующая.


Источник: kaztag.kz
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