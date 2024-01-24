Спрос на аренду частных домов и дач вырос в четыре раза после землетрясения в Алматы

«Средняя стоимость аренды дома в Алматы — 100 000 тенге в сутки. Рост спроса на аренду домов будет краткосрочным. Долгосрочной арендой (на месяц и более) интересовались чуть меньше, но и там активность увеличилась более чем в два раза. Других изменений на рынке по состоянию на 24 января нет», — сообщается на сайте Krisha.kz.

«Ажиотажа на рынке нет, средние цены не изменились ни в одной категории. Интерес к частному сектору в эти дни объяснить очень просто — алматинцев испугало землетрясение и тревожные прогнозы, особенно фейковые. Аренду дома, скорее всего, рассматривали, чтобы переждать афтершоки», — отметили аналитики.

Количество запросов на посуточную аренду частных домов и дач в Алматы выросло в несколько раз. Ажиотаж в частном секторе аналитики Krisha.kz связывают с недавним землетрясением.В ночь с 22 на 23 января в Алматы и Алматинской области резко вырос спрос на аренду частных домов. Однако на ценах это не отразилось.Аналитики добавили, что количество желающих продать или купить квартиры в Алматы не выросло. Не наблюдается также рост спроса на жилье в Астане.Контекст. Напомним, в ночь с 22 на 23 января в Алматы почувствовали сильное землетрясение силой пять баллов. По данным сейсмических станций ТОО «ННЦСН и И» МЧС РК, эпицентр землетрясения находился в 264 км на юго-восток от города.Подземные толчки начались в 00:09, на глубине около 65 км. Эпицентр находился на границе Казахстана и Кыргызстана. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Алматы – 5 баллов.