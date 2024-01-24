Действует ли автостраховка на "трезвого водителя"

"Многие советуют заказывать услугу тем, кто немного выпил и хочет поехать домой. Но в Интернете нет достоверной информации, действует ли страховка при ДТП, если за рулем не вписанный в эту страховку человек. Поэтому пришлось вызвать такси до дома и на следующий день вернуться обратно за авто.

Позже на трезвую голову я еще раз попытался выяснить, можно ли официально законно привлекать "трезвых водителей". Однозначного ответа снова не получил. Было лишь одно упоминание 10-летней давности, когда тогдашний мажилисмен Азар Перуашев советовал заказывать "трезвого водителя". Но прошло много времени, а законы у нас меняются очень быстро. Поэтому хотелось бы знать наверняка. Да и другим автовладельцам будет полезно", - сказал он.

"По закону, если в салоне автомобиля присутствует застрахованный (застрахованным может быть как владелец авто, так и любое лицо, которое вписано в автостраховку), то водитель автоматически признается застрахованным, даже если не вписан в страховку", - сказал заместитель председателя правления Freedom Finance Insurance Александр Тулешов.

"К сидящему в салоне автомобиля лицу, на которого распространяется автостраховка, административное взыскание применяться не будет. То есть, если вы вызвали трезвого водителя, и он на вашей машине попал в ДТП, в котором является виновным, то протокол на вас не составляется, в этом случае срабатывает только ваша страховка. А ответственным в ДТП признается сам трезвый водитель, и уже к нему будет применяться административное взыскание.



В случае, если ваш полис не покроет полностью весь ущерб, то взыскивать разницу пострадавший будет в гражданском порядке у "трезвого водителя". Однако имеется судебная практика, когда пострадавший обращается в суд за взысканием разницы в солидарном порядке и с трезвого водителя, и с хозяина авто", - добавил он.

"Страховая компания обязана выплатить потерпевшему в любом случае, после чего у страховой компании появляется право предъявить требование в регрессном порядке к самому трезвому водителю", - подытожил он.

Услуга "трезвый водитель" становится все популярнее в Казахстане. Ее предоставляют как компании и таксопарки, так и частные лица. А некоторые подвыпившие садят за руль своего авто друзей, супругов, соседей или просто знакомых. Во всех случаях водитель не является владельцем автомобиля, поэтому как быть в случаях ДТП и других непредвиденных ситуациях. Корреспондент Tengri Auto решил выяснить, распространяется ли автомобильная страховка на "трезвого водителя".На наш редакционный WhatsApp-номер обратился 34-летний житель Астаны Аскар Дамиров (фамилия изменена по просьбе автора). Он поделился случаем из жизни, который произошел недавно. Мужчина выпил алкоголь во время праздника и не смог сесть за руль своего автомобиля. Однако прибегнуть к услугам "трезвого водителя" или попросить знакомых отвезти его хозяин машины не захотел.В этой связи мы обратились в страховую компанию Freedom Finance Insurance. Там разъяснили, что передавать управление авто "трезвому водителю" является законным действием.Что касается случая ДТП, то ответственным будет признан сам "трезвый водитель". Поэтому штраф будет платить тот, кто находился в момент аварии за рулем.Тулешов также отметил, что в случае управления авто трезвым водителем либо любым другим лицом, не вписанным в полис страхования, система "бонус-малус" (скидки и надбавки за безаварийную езду) перестают работать, так как виновное лицо не вписано в полис. Таким образом, на следующий год у застрахованного хозяина автомобиля страховка не подорожает, несмотря на то, что он передал управление третьему лицу.Также страховщик рассказал, что будет в случае, если у самого "трезвого водителя" выявят алкогольное опьянение.