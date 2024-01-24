Действует ли автостраховка на "трезвого водителя"

Услуга "трезвый водитель" становится все популярнее в Казахстане. Ее предоставляют как компании и таксопарки, так и частные лица. А некоторые подвыпившие садят за руль своего авто друзей, супругов, соседей или просто знакомых. Во всех случаях водитель не является владельцем автомобиля, поэтому как быть в случаях ДТП и других непредвиденных ситуациях. Корреспондент Tengri Auto решил выяснить, распространяется ли автомобильная страховка на "трезвого водителя".
На наш редакционный WhatsApp-номер обратился 34-летний житель Астаны Аскар Дамиров (фамилия изменена по просьбе автора). Он поделился случаем из жизни, который произошел недавно. Мужчина выпил алкоголь во время праздника и не смог сесть за руль своего автомобиля. Однако прибегнуть к услугам "трезвого водителя" или попросить знакомых отвезти его хозяин машины не захотел.
"Многие советуют заказывать услугу тем, кто немного выпил и хочет поехать домой. Но в Интернете нет достоверной информации, действует ли страховка при ДТП, если за рулем не вписанный в эту страховку человек. Поэтому пришлось вызвать такси до дома и на следующий день вернуться обратно за авто.
Позже на трезвую голову я еще раз попытался выяснить, можно ли официально законно привлекать "трезвых водителей". Однозначного ответа снова не получил. Было лишь одно упоминание 10-летней давности, когда тогдашний мажилисмен Азар Перуашев советовал заказывать "трезвого водителя". Но прошло много времени, а законы у нас меняются очень быстро. Поэтому хотелось бы знать наверняка. Да и другим автовладельцам будет полезно", - сказал он.
В этой связи мы обратились в страховую компанию Freedom Finance Insurance. Там разъяснили, что передавать управление авто "трезвому водителю" является законным действием.
"По закону, если в салоне автомобиля присутствует застрахованный (застрахованным может быть как владелец авто, так и любое лицо, которое вписано в автостраховку), то водитель автоматически признается застрахованным, даже если не вписан в страховку", - сказал заместитель председателя правления Freedom Finance Insurance Александр Тулешов.
Что касается случая ДТП, то ответственным будет признан сам "трезвый водитель". Поэтому штраф будет платить тот, кто находился в момент аварии за рулем.
"К сидящему в салоне автомобиля лицу, на которого распространяется автостраховка, административное взыскание применяться не будет. То есть, если вы вызвали трезвого водителя, и он на вашей машине попал в ДТП, в котором является виновным, то протокол на вас не составляется, в этом случае срабатывает только ваша страховка. А ответственным в ДТП признается сам трезвый водитель, и уже к нему будет применяться административное взыскание.
В случае, если ваш полис не покроет полностью весь ущерб, то взыскивать разницу пострадавший будет в гражданском порядке у "трезвого водителя". Однако имеется судебная практика, когда пострадавший обращается в суд за взысканием разницы в солидарном порядке и с трезвого водителя, и с хозяина авто", - добавил он.
Тулешов также отметил, что в случае управления авто трезвым водителем либо любым другим лицом, не вписанным в полис страхования, система "бонус-малус" (скидки и надбавки за безаварийную езду) перестают работать, так как виновное лицо не вписано в полис. Таким образом, на следующий год у застрахованного хозяина автомобиля страховка не подорожает, несмотря на то, что он передал управление третьему лицу.
Также страховщик рассказал, что будет в случае, если у самого "трезвого водителя" выявят алкогольное опьянение.
"Страховая компания обязана выплатить потерпевшему в любом случае, после чего у страховой компании появляется право предъявить требование в регрессном порядке к самому трезвому водителю", - подытожил он.
Оставьте свой комментарий первым.