Смерть 4 человек в колодце в СКО: на скамье подсудимых оказался погибший

"В период с 12:28 до 12:35 работники, не откачав полностью содержимое колодца, а также не используя индивидуальные средства защиты, кроме одного работника, который был одет в защитный костюм и респиратор, поочередно спустились в колодец. В результате они получили отравление сконцентрированными в колодце парами метана и сероводорода, после чего, потеряв сознание, были затоплены навозной жидкостью", - говорится в обвинительном акте.

"Кристина с полвторого начала бить тревогу. Мол, такого не было, чтобы он не писал, не звонил так долго. Рома в четыре часа дня должен был выйти с работы. Но никто не спохватился даже, что люди не вышли со смены, никто их не искал до глубокого вечера. После девяти часов вечера мы уже не могли ждать, паниковать начали и поехали на предприятие. Нас не пустили. После нас приехал директор, и несколько часов все руководство находилось на территории. И только уже после 12 ночи, когда мы начали кричать, что вызываем полицию, приехали полицейские и пустили на территорию несколько родственников. Это было уже в первом часу ночи. Потом приехали пожарные, они уже доставали наших детей из колодца", - рассказала мать погибшего Клавдия Ахметжанова.

"Обнаруженные два противогаза гражданские на рабочем месте у работников на момент несчастного случая были с просроченным сроком действия (срок истек в июне 2021 года). Отсутствуют сведения о выдаче средств индивидуальной и коллективной защиты", - говорится в акте специального расследования.

В Северо-Казахстанской области начинается рассмотрение беспрецедентного судебного дела: за нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть четырех человек, на скамье подсудимых оказался сам погибший работник, передает Tengrinews.kz со ссылкой на газету "Неделя СК".Трагедия произошла 1 августа прошлого года в Тайыншинском районе. В свинокомплексе ТОО "EMС Agro" во время ремонтных работ в 8-метровом канализационном колодце погибли четверо рабочих 1966, 1991, 1995 и 2000 годов рождения. И если трое из них признаны потерпевшими по делу, то начальник канализационной насосной станции 32-летний Роман Ахметжанов спустя три месяца с начала расследования дела был переведен из потерпевших в подозреваемые. 24 января прошло первое заседание по уголовному делу. Вместе с погибшим обвинение предъявлено начальнику службы безопасности и охраны труда предприятия.В обвинительном акте сообщается, что 1 августа 2023 года Ахметжанов, не поставив в известность руководство ТОО, пренебрегая требованиями инструкции, совместно с подчиненными ему работниками, не прошедшими внеплановый инструктаж, не обеспеченными оборудованием для определения вредных веществ и противогазами, приступили к ремонту шланга погружного насоса, расположенного внутри канализационного колодца.По словам родителей, Роман Ахметжанов шел на работу, как обычно, в 7 часов утра, с женой поговорил примерно в полпервого, а после перестал выходить на связь.Родные погибшего заверяют, что Роман еще за неделю до трагедии говорил про поврежденный шланг и про приказ начальства отремонтировать его. Они не согласны с выводами следствия о том, что команда Романа спустилась в колодец без ведома руководства.К слову, в ходе специального расследования комиссия выявила массу нарушений на производстве. В частности, смертельный колодец вообще не был достроен, однако, руководство предприятия приняло решение о начале эксплуатации колодца.