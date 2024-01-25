"Живем как и все люди": глава МФЦА озвучил свою заработную плату

"Для молодых специалистов мы начинаем (с зарплатой - прим. ред.) от 300-350 тыс. тенге, в зависимости от опыта - до 500. Среднее звено - примерно 600 тыс. тенге, руководители - выше 700-800 тыс. тенге. Я-то первый руководитель… соответственно, зарплата - выше 700-800 тыс. тенге", - добавил он.

"Понятно, пытаемся вкладывать. Но у меня пятеро детей, и тоже особо ничего не остается. Как и все люди живем: платим ипотеку, оплачиваем кредиты, тратим на детей - на садики, школу. Конечно, есть кредиты: а у кого их нет? Есть ипотека, есть потребительские (кредиты - прим. ред.)", - резюмировал глава МФЦА.

Глава МФЦА Ренат Бектуров в кулуарах сената рассказал, сколько зарабатывает в месяц и на что тратит денежные средства, передает корреспондент NUR.KZ.Ренат Бектуров сообщил, что зарплата сотрудников МФЦА зависит от уровня квалификации.По словам Бектурова, активно инвестировать он не может из-за отсутствия свободного времени.Добавим, что Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА), согласно информации на сайте, играет ключевую роль в качестве регионального центра бизнеса и финансов, связывая экономики стран Центральной Азии, Кавказа, ЕАЭС, Западного Китая, Монголии, Ближнего Востока и Европы.