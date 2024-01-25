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Выплаты в 923 тенге для доноров в Казахстане раскритиковала депутат

Просмотров:268 Опубликовано: Сегодня, 11:39
Выплаты в 923 тенге для доноров в Казахстане раскритиковала депутат
фото: Boy_Anupong/Getty Images
На заседании сената депутат Акмарал Альназарова подняла вопрос низкой оплаты для доноров крови - их энергозатраты покрываются суммой чуть больше 900 тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

Как отметила депутат Альназарова, в обеспечении казахстанской системы здравоохранения компонентами донорской крови участвует ежегодно порядка 250 тысяч доноров, из них 47% - регулярные доноры.

"Вместе с тем здоровье регулярных доноров требует адекватной поддержки. Согласно рекомендациям, в день кроводачи донор должен возместить потерянный объем килокалорий, микроэлементов и получить пищевой рацион для профилактики анемии.

В настоящее время доноры крови получают в качестве компенсации энергетических затрат при кроводаче 0,25 МРП, что составляет 923 тенге. Этой суммы для поддержания добровольного донорства на необходимом уровне, конечно же, недостаточно", - заявила депутат сената.


Поднять выплаты для доноров депутат предложила до 1,25 МРП - это чуть больше 4 600 тенге. Это потребует из бюджета 848 млн тенге в год.


Согласно приказу министра здравоохранения РК "Об утверждении правил, критериев и размера выплат донорам, выполняющим донацию крови и ее компонентов", при безвозмездном донорстве полагается бесплатное питание либо его денежный эквивалент. Стоимость эквивалента составит 0,25 месячного расчетного показателя.


Источник: nur.kz
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