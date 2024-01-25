В Казахстане предложили ввести новый налог

"Согласно законодательству страны, каждый продукт должен содержать информацию на казахском и русском языках о производителе, составе, сроках использования. Однако почему-то эти требования не соблюдаются в отношении недорогих, нездоровых продуктов, продаваемых в магазинах и на рынках нашей страны", - отметила Бибигуль Жексенбай.

"Не секрет, что сегодня люди, особенно дети, становятся непроизвольными зрителями рекламы продуктов с высоким содержанием сахара, соли, жира, химических добавок. Конечно, эта реклама регулируется действующим законом, однако в нем почти нет норм, ограничивающих распространение информации о продуктах, вредных для здоровья. Около 72 процентов продуктов питания, рекламируемых в нашей стране для детей, относятся к продуктам питания, запрещенным Всемирной организацией здравоохранения. Распространение рекламы нездоровой пищи равноценно причинению намеренного вреда организму, поэтому необходимо максимально ограничить, где это необходимо, и даже запретить", - заявила сенатор.

"Также необходимо взять под строгий контроль деятельность по стандартизации, сертификации таких продуктов; установить ограничение по срокам продуктов питания, особенно вредных для детей; рассмотреть вопрос о введении дополнительного налога на неполезную пищу и на различные энергетические напитки с высоким содержанием сахара", - говорится в запросе Жексенбай.

Депутат Сената Бибигуль Жексенбай предложила ограничить в Казахстане распространение вредных продуктов, а также рассмотреть вопрос о введении дополнительного налога на неполезную пищу и энергетические напитки с высоким содержанием сахара, передает корреспондент Tengrinews.kz.Сенатор обратилась к премьер-министру Алихану Смаилову с запросом, в котором заявила, что в последнее время на казахстанском рынке появилась "нездоровая пища неизвестного происхождения". По словам Жексенбай, из разных стран к нам завозят продукты питания и товары, которые не имеют коэффициента полезности. Кроме того, большинство нездоровых продуктов производят на улицах и в подвалах.Она также раскритиковала рекламу нездоровой пищи и некачественных товаров, которую смотрят дети.Депутат попросила премьера ввести запрет на торговлю неполезными продуктами в Казахстане, а также усилить таможенный контроль.На какие именно продукты необходимо ввести ограничения в Казахстане, сенатор не уточнила.