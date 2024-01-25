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В Казахстане предложили ввести новый налог

Просмотров:666 Опубликовано: Сегодня, 13:24
В Казахстане предложили ввести новый налог
Фото из открытых источников
Депутат Сената Бибигуль Жексенбай предложила ограничить в Казахстане распространение вредных продуктов, а также рассмотреть вопрос о введении дополнительного налога на неполезную пищу и энергетические напитки с высоким содержанием сахара, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Сенатор обратилась к премьер-министру Алихану Смаилову с запросом, в котором заявила, что в последнее время на казахстанском рынке появилась "нездоровая пища неизвестного происхождения". По словам Жексенбай, из разных стран к нам завозят продукты питания и товары, которые не имеют коэффициента полезности. Кроме того, большинство нездоровых продуктов производят на улицах и в подвалах.

"Согласно законодательству страны, каждый продукт должен содержать информацию на казахском и русском языках о производителе, составе, сроках использования. Однако почему-то эти требования не соблюдаются в отношении недорогих, нездоровых продуктов, продаваемых в магазинах и на рынках нашей страны", - отметила Бибигуль Жексенбай.


Она также раскритиковала рекламу нездоровой пищи и некачественных товаров, которую смотрят дети.

"Не секрет, что сегодня люди, особенно дети, становятся непроизвольными зрителями рекламы продуктов с высоким содержанием сахара, соли, жира, химических добавок. Конечно, эта реклама регулируется действующим законом, однако в нем почти нет норм, ограничивающих распространение информации о продуктах, вредных для здоровья. Около 72 процентов продуктов питания, рекламируемых в нашей стране для детей, относятся к продуктам питания, запрещенным Всемирной организацией здравоохранения. Распространение рекламы нездоровой пищи равноценно причинению намеренного вреда организму, поэтому необходимо максимально ограничить, где это необходимо, и даже запретить", - заявила сенатор.


Депутат попросила премьера ввести запрет на торговлю неполезными продуктами в Казахстане, а также усилить таможенный контроль.

"Также необходимо взять под строгий контроль деятельность по стандартизации, сертификации таких продуктов; установить ограничение по срокам продуктов питания, особенно вредных для детей; рассмотреть вопрос о введении дополнительного налога на неполезную пищу и на различные энергетические напитки с высоким содержанием сахара", - говорится в запросе Жексенбай.


На какие именно продукты необходимо ввести ограничения в Казахстане, сенатор не уточнила.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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Placida (Посетители) Сегодня, 15:10
На какие именно продукты необходимо ввести ограничения в Казахстане, сенатор не уточнила

Так вот с этого и надо начинать. Для начала нужно ввести список этих самых нездоровых продуктов. А для этого нужны стандарты, технология, методика определения того самого, пресловутого коэффициента полезности, о котором даже ВОЗ не подозревает. Чем 30 лет занимались? Кормили казахстанских детей неликвидом для стран 3-го мира? Ах, ну да. Рынок же, сам всё отрегулирует.
В общем, сенатор лоббирует интересы новоиспеченного проекта по отъему денег у граждан:
запрет на торговлю неполезными продуктами в Казахстане, а также усилить таможенный контроль.

Еще одна коррупционная схема. Под эту гребенку будут все торговые организации заставлять в какой-нибудь, наспех созданной, конторе доказывать полезность или вредность ввозимых продуктов. Брать за это деньги. И вот эта кампания с плохо скрываемой "якобы заботой" о детях будет собирать дань с импортеров.
Списочек-то так и не дали с "вредятиной".
Непродуманные ляпы законодателей уже просто выходят за рамки благоразумности и обдуманности.
 
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master_kz (Посетители) Сегодня, 14:04
Цитата: Ingul
Вот только будет ли поддержано власть имущими - большой вопрос.

Так крутятся огромные деньги и прибыли. Здоровье это уже на втором плане.
 
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Ingul (Посетители) Сегодня, 13:55
По-моему очень здравое предложение.
Вот только будет ли поддержано власть имущими - большой вопрос.
 
 

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