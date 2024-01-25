46 тысяч приписок обнаружили в системе ФСМС

"Количество выявленных приписок по итогам 2023 года составило 46 тысяч. У нас идет незначительное увеличение выявляемости. Сейчас мы работаем по совершенствованию наших информационных услуг. Теперь у нас будет единая система оплаты медицинской помощи. Какая была мотивация и стимул у врачей, я, к сожалению, не смогу ответить", - сказал Нуралиев.

"У нас есть несколько каналов связи, мы этот факт перепроверяем, в случае подтверждения накладывается штраф в трехкратном размере от стоимости услуги. 46 тысяч 200 таких фактов было выявлено в 2023 году", - отметил Айдар Нуралиев.

Заместитель председателя правления Фонда социального медицинского страхования (ФСМС) Айдар Нуралиев сообщил, что в Казахстане выявили более 46 200 фиктивных медицинских услуг, передает корреспондент Tengrinews.kz.На брифинге СЦК журналисты спросили, сколько фиктивных приемов у врачей было выявлено в системе ФСМС в прошлом году.Зампред правления фонда добавил, что, если подобные факты выявит сам пациент, он может обратиться к ним и заявить о нарушении.