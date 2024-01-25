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Токаев дал поручение силовикам по связываемой с внуком Назарбаева системе оповещения

Просмотров:496 Опубликовано: Сегодня, 17:29
Токаев дал поручение силовикам по связываемой с внуком Назарбаева системе оповещения
Фото из открытых источников
Астана. 25 января. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал поручение силовикам по связываемой с Нурали Алиевым – внуком экс-президента Нурсултана Назарбаева системе оповещения, передает корреспондент агентства.

«В 2021 году совместным приказом сразу семи министерств был утвержден комплекс мер по повышению эффективности работы по обеспечению сейсмической безопасности на 2021-2023 годы. Среди прочего он предусматривал внедрение автоматизированной системы раннего оповещения о сильных землетрясениях для города Алматы. Как у нас обычно бывает, мероприятие в отчете отражено как исполненное. Выделенные на эти цели средства освоены, акт приема объектов в эксплуатацию подписан. Поручаю генеральной прокуратуре совместно с агентством по противодействию коррупции разобраться с этим вопросом и в месячный срок доложить, на что были потрачены средства и почему система не сработала», - сказал Токаев в четверг в Алматы на совещании по вопросам сейсмологической безопасности.


Напомним, после землетрясения, произошедшего в ночь на 23 января, стало известно, что в Алматы в 2023 году потратили Т1,1 млрд на автоматизированную систему раннего оповещения о сильных землетрясениях, которая в итоге не сработала. Исполнительный директор общественного объединения (ОО) «Әділдік жолы» Дидар Смагулов сообщил, что компания, ответственная за раннее оповещение алматинцев о землетрясениях и получившая за свои услуги Т1,1 млрд, принадлежит Нурали Алиеву – внуку экс-президента Нурсултана Назарбаева. 24 января в министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана признали невозможность оперативно оповещать о землетрясениях через SMS. Вместе с тем, выяснилось, что связываемое с Алиевым ТОО также отвечает за автоматизированную систему мониторинга (АСМ) селевой опасности в Алматинской области за Т46 млн. 25 января министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин заявил о проведенном в Казахстане тестировании системы мгновенного оповещения о чрезвычайных ситуациях.

24 января депутат мажилиса от фракции «Ақ жол» Ерлан Барлыбаев заявил, что землетрясение в Алматы наглядно показало неготовность сотрудников служб по чрезвычайным ситуациям и чиновников.


Источник: kaztag.kz
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