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"Заплатите 417 тысяч. Позвоните Айнур Касымовой". Органы юстиции объяснили "массовые штрафы"

Просмотров:360 Опубликовано: Сегодня, 18:36
"Заплатите 417 тысяч. Позвоните Айнур Касымовой". Органы юстиции объяснили "массовые штрафы"
Фото из открытых источников
Казахстанцам начали рассылать фейковые сообщения от департамента юстиции, корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на StopFake.kz.

Пользователи WhatsApp пересылают уведомление со ссылкой на департамент юстиции Павлодарской области. Якобы по указу судебных исполнителей на получателя сообщения будет наложен административный штраф, заблокированы все банковские счета и личные данные, запрещен выезд за пределы Казахстана и недоступны услуги ЦОНа. Чтобы получить подробную информацию, предлагается связаться с судебным исполнителем. Это мошенничество.

"Заплатите 417 тысяч. Позвоните Айнур Касымовой". Органы юстиции объяснили "массовые штрафы"


Департамент юстиции Павлодарской области сообщает, что никакого отношения к рассылке не имеет. Так действуют аферисты.

"Мошенники представляются сотрудниками департамента либо частными судебными исполнителями и сообщают о необходимости погасить административный штраф, задолженность. Утверждают, что будут заблокированы банковские счета, водительское удостоверение и т.д. А также оставляют номер телефона для связи", - говорится в сообщении.


Департамент юстиции убедительно просит не сообщать персональные данные третьим лицам и сомнительным интернет-ресурсам. Руководство и сотрудники органов юстиции не запрашивают данные посредством телефонных звонков и SMS.

Также не нужно связываться с мошенниками по предоставленному телефону либо переходить по каким-либо ссылкам.

"В случае столкновения с фактами мошенничества просим обращаться в правоохранительные органы. Также убедительно просим жителей области разъяснить пожилым родственникам об опасности интернет-мошенничества. Не доверяйте звонкам незнакомых лиц", — сказано в официальном сообщении ведомства.


Сведения о деятельности департамента юстиции можно получить, позвонив по телефонам: 8(7182) 32-67-04, +7-708-466-67-15.


"В случае поступления звонков от лиц, требующих погашения задолженности, вы можете проверить информацию о наличии либо отсутствии в отношении вас исполнительного документа посредством Автоматизированной информационной системы органов исполнительного производства (aisoip.adilet.gov.kz)".


Ранее пенсионеров предупредили о новой рассылке, обещающей выплаты в размере 50 тысяч тенге.


Источник: Tengrinews.kz
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