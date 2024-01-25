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В Актобе жители заметили военную технику

Просмотров:170 Опубликовано: Сегодня, 19:33
В Актобе жители заметили военную технику
Фото из открытых источников
Актобе. 25 января. КазТАГ – В Актобе жители заметили военную технику, передает КазТАГ.

«Военные артиллерийской части возвращаются с учений», – ответили в пресс-службе департамента полиции.


Ранее журналист Михаил Козачков сообщил, что актюбинцы пересылают друг другу видео проезжающей военной техникой, замеченной на улице Рыскулова.

Напомним, в социальной сети Telegram неизвестные создали группы с информацией о готовящемся теракте в школах Актобе.

«Прошу родительскую общественность не поддаваться панике и полагаться только на официальные данные, также не способствовать распространению фейковой информации. Школы города работают в обычном режиме, ни в одной из школ не зарегистрировано чрезвычайных происшествий. Достоверно установлено, что информация о нападениях на школы ложная. Причин для перевода на дистанционное обучение нет», – сказал руководитель управления образования Актюбинской области Жайык Султан.


КазТАГ сообщал, что вблизи школ Актобе усилили наряды полиции. Идет поиск подозреваемых.


Источник: kaztag.kz
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