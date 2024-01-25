Угрозы о расстреле детей в Актобе: установлен подозреваемый

По факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма в школах Актобе сотрудниками полиции установлен 18-летний уроженец Украины
, разыскиваемый правоохранительными органами Российской Федерации, передает Liter.kz со ссылкой на ДП региона.
Аналогичные фейковые сообщения подозреваемый в начале года распространял в ряде городов России. Эти сообщения призваны спровоцировать панику среди населения.
В ведомстве отметили, что ситуация в Актобе на контроле правоохранительных органов.
Иная информация в рамках расследования уголовного дела разглашению не подлежит.
Ранее в Telegram появился канал, в котором неизвестный делится планами о массовых расстрелах актюбинских школьников. Он утверждает, что имеет 20 единомышленников.
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