Каждый второй легковой автомобиль в Казахстане старше 20 лет

Вторая по величине категория – это авто в возрасте от 10 до 20 лет – их еще 1,04 млн, или 23%. Автомобилей в возрасте от 7 до 10 лет в Казахстане около 611 тыс., или 14%. Машин в возрасте от 3 до 7 лет – 460 тыс., или 10%. Новых автомобилей, не старше трех лет – всего 272 тыс., или 6%.

Больше всего доля новых машин (возрастом до трех лет) – в Атырауской области (12,3%) и Астане (10,8%). Меньше всего таких автомобилей – в Жамбылской (2,6%) и Жетысуской (2,9%) областях.

«Авто старше 20 лет в 2023 году регистрировали в 33,8% случаев, что ниже, чем общий показатель таких машин по стране (47%). Это может говорить о том, в 2023 году имеется тенденция ухода от самых старых машин (старше 20 лет) к чуть более молодому уровню (10–20 лет). Конечно, тут нельзя сказать о повальной смене старых автомобилей на новые, поскольку общая доля машин старше 10 лет все еще остается превалирующей для регистраций в 2023 году – 67%», - говорится в исследовании.

Наиболее значительная возрастная категория легковых автомобилей в Казахстане – это машины старше 20 лет. Таких авто в стране 2,08 млн, или 47% от всего парка в республике. Об этом говорится в комплексном исследовании автомобильного рынка Республики Казахстан, проведенном по инициативе компании Freedom Finance Global.За первые 9 месяцев 2023 года в Казахстане был зарегистрирован 1 386 321 легковой автомобиль. В лидерах по количеству регистраций – Алматинский регион. В Алматы их число составило 157 520 авто, а в Алматинской области – 122 946.Авто в возрасте от 10 до 20 лет регистрировали чаще – в 32,3% случаев против 23,2% от общей доли по Казахстану. Также позитивна цифра в группе от 3 до 7 лет – 15,7% в 2023 году против 10,3% в общем по РК. Доля новых авто также подросла, но незначительно.