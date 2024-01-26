Седьмое за ночь землетрясение произошло недалеко от Алматы

"Сетью сейсмических станций 26 января в 07:55 по времени Алматы зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 287 километрах к юго-востоку от Алматы на территории Китая. Магнитуда MPV - 5,5", - говорится в сообщении.



В 287 километрах от Алматы на территории Китая зафиксировали подземные толчки. Это стало седьмым землетрясением рядом с Казахстаном за прошедшую ночь, передает корреспондент Tengrinews.kz.Сведений об ощутимости на территории Казахстана нет.Первое землетрясение без ощутимости в Казахстане произошло в 01:21 в 297 километрах к югу от Алматы на территории Китая. Спустя 40 минут алматинцы ощутили землетрясение в 2 балла. Эпицентр подземных толчков магнитудой 5,7 был расположен в 262 километрах к юго-востоку от Алматы на территории Китая.Чуть позже произошло еще несколько толчков - в 03:11, 04:38, 06:17 и 07:14.