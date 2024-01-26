Возврат незаконных активов: новые имена включат в реестр

"По некоторым ранее включенным в реестр лицам планируется заключить процессуальное соглашение о признании вины и добровольном возврате незаконно приобретенных активов.



Кроме того, будут поданы иски для принудительного обращения в доход государства имущества необъяснимого происхождения отдельных субъектов реестра и их аффилированных лиц", - говорится в сообщении.

Премьер-министр Алихан Смаилов провел заседание Комиссии по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт правительства.Во время заседания были обсуждены вопросы включения новых лиц, по которым будут начаты проверочные мероприятия, в соответствующий реестр.Смаилов подчеркнул, что решение Главы государства о возврате незаконно приобретенных активов – это продолжение процесса построения "Справедливого Казахстана". Так, за два года в страну возвращено активов на сумму порядка 1 триллиона тенге.По итогам обсуждения премьер-министр дал госорганам необходимые поручения."Реестр субъектов закона был дополнен. В реестре появились новые лица, которым будут вручены уведомления. Комитетом по возврату активов по ним будут проводиться мероприятия по анализу и проверке законности происхождения активов этих субъектов", - сообщил глава Комитета по возврату активов Генеральной прокуратуры Нурдаулет Суиндиков.