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Финансовые операции на 220 триллионов тенге изучают в Казахстане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 11:16
Финансовые операции на 220 триллионов тенге изучают в Казахстане
Фото:depositphotos.com
Финансовые операции на 220 триллионов тенге изучают в Казахстане. Об этом стало известно во время заседания Комиссии по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт правительства.

Сообщается, что на сегодня в рамках масштабной работы выявлено 344 объекта движимого и недвижимого имущества, в том числе 131 объект – за рубежом.

"Получены данные о ценных бумагах стоимостью 448 миллиардов тенге. Изучаются банковские транзакции на 220 триллионов тенге, в том числе подозрительные операции на 1,4 триллиона тенге", - говорится в сообщении.


Во время заседания также были обсуждены вопросы включения новых лиц, по которым будут начаты проверочные мероприятия.

По некоторым ранее включенным в реестр лицам планируется заключить процессуальное соглашение о признании вины и добровольном возврате незаконно приобретенных активов.

Кроме того, будут поданы иски для принудительного обращения в доход государства имущества необъяснимого происхождения отдельных субъектов реестра и их аффилированных лиц.


Источник: Тengrinews.kz
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