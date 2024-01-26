"Получены данные о ценных бумагах стоимостью 448 миллиардов тенге. Изучаются банковские транзакции на 220 триллионов тенге, в том числе подозрительные операции на 1,4 триллиона тенге", - говорится в сообщении.

Финансовые операции на 220 триллионов тенге изучают в Казахстане. Об этом стало известно во время заседания Комиссии по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт правительства.Сообщается, что на сегодня в рамках масштабной работы выявлено 344 объекта движимого и недвижимого имущества, в том числе 131 объект – за рубежом.Во время заседания также были обсуждены вопросы включения новых лиц, по которым будут начаты проверочные мероприятия.По некоторым ранее включенным в реестр лицам планируется заключить процессуальное соглашение о признании вины и добровольном возврате незаконно приобретенных активов.Кроме того, будут поданы иски для принудительного обращения в доход государства имущества необъяснимого происхождения отдельных субъектов реестра и их аффилированных лиц.