Крупную партию наркотиков хотели ввезти в Казахстан

"18 января 2024 года в ходе рейдовых мероприятий при попытке пересечения казахстанско-российской границы в грузовом автотранспорте обнаружено и изъято около 100 килограммов наркотических средств, сокрытых в товарах народного потребления", - сообщает пресс-служба КНБ Казахстана.

Комитетом национальной безопасности пресечен канал контрабанды крупной партии наркотиков, передает корреспондент Tengrinews.kz.По данному факту проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса. Иная информация, в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса, не разглашается.На днях в КНБ сообщили об изъятии особо крупной партии "синтетики". В Алматы в арендованном частном доме с поличным, в процессе изготовления психотропных веществ, был задержан организатор нарколаборатории.