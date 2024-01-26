Решение по кандасам без национальности в паспорте будет принимать комиссия

"Такой вопрос рассматривается, мы провели анализ. Узнали, в каких странах в паспортах не указывается национальность. Разработали проект соответствующего правового акта, как это будет определяться. Планируем, что эту компетенцию мы закрепим за местными исполнительными органами, потому что они сегодня принимают документы на присвоение статуса кандаса. Эта комиссия будет заседать именно при акиматах", - сообщил Ертаев на брифинге СЦК.

Председатель Комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев заявил, что если у вернувшихся на родину этнических казахов в паспорте не будет указана национальность, то статус кандаса будет присваивать специальная комиссия, передает корреспондент Tengrinews.kz.