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1800 афтершоков: сейсмологи объяснили серию толчков в Алматы

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 16:08
1800 афтершоков: сейсмологи объяснили серию толчков в Алматы
Фото ©️ Tengrinews.kz / Алихан Сариев
Сейсмологи зафиксировали более 1800 афтершоков после землетрясения в Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как рассказали в Национальном научном Центре сейсмологического наблюдения и исследований МЧС, в период с 23 по 26 января по Казахстану было зарегистрировано более 1800 слабых афтершоков, только 11 из них имели ощутимость в Алматы в 2 балла.

"Афтершоковая деятельность данного очага продолжается по сей день, это тоже закономерное явление, сколько именно по времени будет происходить этот процесс, сложно сказать. Это будет зависеть от многих факторов: и от сейсмичности региона, где расположен эпицентр землетрясения, геологического строения земной коры тектонических особенностей и других параметров. Постепенно будет происходить затухание процесса активизации сейсмичности, и она вернется в обычный режим", - говорится в сообщении.


Ночью 25 января в 261-м километре от Алматы на территории Китая было зафиксировано одно землетрясение. Хотя сведений об ощутимости в СОМЭ не поступало, в комментариях к новости горожане отметили, что ощутили толчки.



Источник: Тengrinews.kz
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