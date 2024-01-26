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Антикор начал изучать обоснованность затрат на систему оповещения в Алматы

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 16:16
Антикор начал изучать обоснованность затрат на систему оповещения в Алматы
Фото: пресс-служба Антикора
Председатель Антикоррупционной службы Асхат Жумагали 26 января 2024 года провел совещание с руководителями структурных и территориальных подразделений по изучению ситуации с системой оповещения о землетрясениях, сообщает Zakon.kz.

Совещание было проведено после поручений Касым-Жомарта Токаева.

25 января 2024 года президент Казахстана, находясь с рабочим визитом в Алматы, провел совещание по вопросам сейсмической безопасности.

Он поручил Антикору и Генпрокуратуре в месячный срок доложить, на что были потрачены бюджетные средства, выделенные на автоматизированную систему раннего оповещения о сильных землетрясениях для Алматы.

Теперь специальная группа сотрудников Агентства приступила к изучению обоснованности расходов, законности проведения госзакупок.

"Региональным департаментом Антикора инициирована соответствующая аудиторская проверка. Помимо этого, председатель антикоррупционного ведомства поручил провести мониторинг расходования бюджетных средств, выделенных на обеспечение сейсмической безопасности за период с 2018 по 2023 годы во всех сейсмоопасных регионах", - сообщила пресс-служба Антикора.


Наряду с городом Алматы к ним отнесены Шымкент, а также Абайская, Жетысуская, Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Туркестанская области.

Кроме того, в ходе мониторинга предусмотрено изучение результатов проверок контрольно-надзорных органов, судебно-следственной практики, заключения научных организаций и соблюдение требований сейсмической безопасности в ходе строительства в этих регионах, анализ обращений граждан и публикаций в СМИ.

В рамках антикоррупционного мониторинга будут изучены и другие вопросы обеспечения сейсмической безопасности, заключили в ведомстве.


Источник: Zakon.kz
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