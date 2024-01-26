Антикор начал изучать обоснованность затрат на систему оповещения в Алматы

"Региональным департаментом Антикора инициирована соответствующая аудиторская проверка. Помимо этого, председатель антикоррупционного ведомства поручил провести мониторинг расходования бюджетных средств, выделенных на обеспечение сейсмической безопасности за период с 2018 по 2023 годы во всех сейсмоопасных регионах", - сообщила пресс-служба Антикора.

Председатель Антикоррупционной службы Асхат Жумагали 26 января 2024 года провел совещание с руководителями структурных и территориальных подразделений по изучению ситуации с системой оповещения о землетрясениях, сообщает Zakon.kz.Совещание было проведено после поручений Касым-Жомарта Токаева.25 января 2024 года президент Казахстана, находясь с рабочим визитом в Алматы, провел совещание по вопросам сейсмической безопасности.Он поручил Антикору и Генпрокуратуре в месячный срок доложить, на что были потрачены бюджетные средства, выделенные на автоматизированную систему раннего оповещения о сильных землетрясениях для Алматы.Теперь специальная группа сотрудников Агентства приступила к изучению обоснованности расходов, законности проведения госзакупок.Наряду с городом Алматы к ним отнесены Шымкент, а также Абайская, Жетысуская, Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Туркестанская области.Кроме того, в ходе мониторинга предусмотрено изучение результатов проверок контрольно-надзорных органов, судебно-следственной практики, заключения научных организаций и соблюдение требований сейсмической безопасности в ходе строительства в этих регионах, анализ обращений граждан и публикаций в СМИ.В рамках антикоррупционного мониторинга будут изучены и другие вопросы обеспечения сейсмической безопасности, заключили в ведомстве.