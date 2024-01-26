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Задержана автор фейка о землетрясении в Алматы: она может получить до 3 лет

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 17:08
Задержана автор фейка о землетрясении в Алматы: она может получить до 3 лет
Фото:depositphotos.com
В полиции Алматы сообщили о задержании автора фейковой рассылки о землетрясении, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции, правоохранители накануне задержали женщину, которую подозревают в распространении фейков.

"Проводится работа по выявлению авторов фейковых сообщений, которые сеяли в обществе, в социальных сетях необоснованную панику и страх. На сегодняшний день выявлена одна из авторов - это женщина 1995 года рождения. Ее действиям будет дана правовая оценка", - сообщили в полиции корреспонденту Tengrinews.kz.


Там также напомнили, что распространение заведомо ложной информации, в частности с помощью информационно-коммуникационных систем, предусматривает уголовную ответственность.

"В этой связи убедительно призываем граждан не способствовать тиражированию недостоверных сведений, источник которых может быть сомнительным, а также руководствоваться данными, полученными только из официальных источников", - добавили в департаменте.


Напомним: после землетрясения 23 января в чатах алматинцев начала распространяться рассылка, что в пять утра произойдет повторное землетрясение. Также любители сеять панику сообщали о разрушениях в общежитиях КазНУ и других зданиях.

В полиции ранее сообщали, что устанавливают личности авторов ложных сообщений. В ходе совещания в Алматы по сейсмической безопасности Президент Касым-Жомарт Токаев также поручил привлечь к ответственности распространителей фейков о землетрясении.

Отметим, что в соответствии с Уголовным кодексом задержанной женщине могут вменить "Распространение заведомо ложной информации с использованием средств массовой информации, создающее опасность нарушения общественного порядка или причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан".

Таким образом, автор фейка может быть наказана штрафом в размере 3 тысяч МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.


Источник: Тengrinews.kz
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