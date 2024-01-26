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"Спецоперация": Нацбанк предупредил казахстанцев

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 19:22
"Спецоперация": Нацбанк предупредил казахстанцев
Фото: nationalbank.kz
Национальный банк предупредил казахстанцев о новых случаях телефонного мошенничества, передает Tengrinews.kz.

Сообщается, что мошенники, представляясь работниками департамента безопасности Национального банка, предлагают казахстанцам принять участие в "спецоперации по поимке мошенников в банках второго уровня". При этом они даже отправляют поддельные удостоверения работников Нацбанка, переадресовывают звонки на иных подставных лиц, а также предоставляют реквизиты для банковских переводов.

Кроме того, в поддельных документах размещаются подписи, имена, печати для повышения доверия граждан.

"Спецоперация": Нацбанк предупредил казахстанцев

Фото пресс-службы Нацбанка


"В этой связи Национальный банк рекомендует при поступлении телефонных звонков от подставных "работников департамента безопасности Национального банка" прервать разговор и не принимать участие в проведении каких-либо "спецопераций по поимке мошенников", - говорится в сообщении.

В монетарном регуляторе напомнили, что не обслуживают физических лиц и не проводят денежные расчеты с населением, в том числе не привлекают казахстанцев для проведения "специальных операций по поимке мошенников".

"Национальный банк просит не устанавливать мобильные приложения, не раскрывать свои персональные данные, не предоставлять удаленный доступ к мобильному телефону и не переводить денежные средства на счета третьих лиц по указаниям, полученным в ходе телефонного разговора.

Если ваши конфиденциальные данные уже разглашены, необходимо обратиться в правоохранительные органы", - говорится в сообщении.



Источник: Тengrinews.kz
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