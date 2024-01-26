"Спецоперация": Нацбанк предупредил казахстанцев

Фото пресс-службы Нацбанка

"Национальный банк просит не устанавливать мобильные приложения, не раскрывать свои персональные данные, не предоставлять удаленный доступ к мобильному телефону и не переводить денежные средства на счета третьих лиц по указаниям, полученным в ходе телефонного разговора.



Если ваши конфиденциальные данные уже разглашены, необходимо обратиться в правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

Национальный банк предупредил казахстанцев о новых случаях телефонного мошенничества, передает Tengrinews.kz.Сообщается, что мошенники, представляясь работниками департамента безопасности Национального банка, предлагают казахстанцам принять участие в "спецоперации по поимке мошенников в банках второго уровня". При этом они даже отправляют поддельные удостоверения работников Нацбанка, переадресовывают звонки на иных подставных лиц, а также предоставляют реквизиты для банковских переводов.Кроме того, в поддельных документах размещаются подписи, имена, печати для повышения доверия граждан."В этой связи Национальный банк рекомендует при поступлении телефонных звонков от подставных "работников департамента безопасности Национального банка" прервать разговор и не принимать участие в проведении каких-либо "спецопераций по поимке мошенников", - говорится в сообщении.В монетарном регуляторе напомнили, что не обслуживают физических лиц и не проводят денежные расчеты с населением, в том числе не привлекают казахстанцев для проведения "специальных операций по поимке мошенников".