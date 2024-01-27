Подорожание автомобилей на 12-15 процентов прогнозируют в Казахстане

"Первое - это наличие производственных мощностей внутри страны, которые удается из года в год наращивать. Второе - органически растет спрос на автомобили из-за роста численности населения. В-третьих, рост благосостояния. Несмотря на то, что темпы роста доходов в определенной степени отстают от ожидаемого, тем не менее этот рост сохраняется, что тоже позитивным образом сказывается на рынке новых автомобилей", - заявил гендиректор Агентства мониторинга и анализа автомобильного рынка Артур Мискарян.

На 12-17 процентов могут подорожать автомобили в этом году в Казахстане. Такими прогнозами поделились аналитики Freedom Finance Global, передает Tengrinews.kz со ссылкой на 24KZ Эксперты отметили, что ожидается снижение темпов роста авторынка. Увеличится потребительский спрос на новые машины, а на подержанные снизится.В целом по итогам 11 месяцев прошлого года число продаж увеличилось на 60 процентов. Эти данные привел генеральный директор Агентства мониторинга и анализа рынка.Самыми популярными стали марки Hyundai, Chevrolet, Kia, Chery, а также Toyota. По данным аналитиков, казахстанский авторынок показывает непрерывный рост продаж с 2017 года. И это связано с рядом факторов.Между тем аналитики Data Hub отмечают, что цены на автомобили в Казахстане резко снизились. Они подешевели сразу на 2,5 процента за декабрь прошлого года. Такие темпы падения оказались самыми высокими с весны 2015-го. До 2021 года машины в стране только дорожали.