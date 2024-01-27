МЧС обратилось к казахстанцам после череды землетрясений

Сейчас обстановка стабильная. МЧС рекомендует гражданам сохранять спокойствие и не поддаваться панике, сообщает Zakon.kz.



Национальным научным центром сейсмологических наблюдений и исследований МЧС РК с 23 января 2024 года на территории Казахстана зафиксировано более 1900 подземных толчков, из которых 11 ощутимые.



Сейсмическая активность обусловлена произошедшим на границе Китая и Киргизии сильным землетрясением, сейсмические волны которого распространились на территорию близлежащих стран, в том числе и Казахстана.



В МЧС пояснили, что обычно после землетрясений такой интенсивности происходит большое количество афтершоков, что и наблюдается до сих пор. Сколько по времени будет происходить этот процесс - зависит от многих факторов, в том числе от сейсмичности региона, где расположен эпицентр землетрясения, и от грунтовых условий. Постепенно будет происходить затухание процесса активизации сейсмичности и она вернется в обычный режим.



Как сообщается, на базе Центра управления в кризисных ситуациях МЧС продолжается работа республиканского оперативного штаба. Объекты жизнеобеспечения, транспортные и производственные объекты работают в штатном режиме. Обстановка стабильная.



Казахстанцам рекомендуется сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Запомните меры безопасности при землетрясении.



Если находитесь на верхних этажах зданий – оставайтесь в нем до остановки толчков, предварительно отройте входную дверь, займите наиболее безопасное место в помещении: под несущей балкой, в дверных проемах или углах капитальных стен, у опорной колонны, подальше от окон, тяжелых предметов и мебели. Можно спрятаться под столом или укрыться в ванной.



Нельзя пользоваться лифтом и лестницей во время землетрясения. Дождитесь остановки толчков и только после этого выходите на улицу.



На улице нужно встать на открытой площадке подальше от зданий, линии электропередач, вывесок, заборов и т.д.



Заранее подготовьте тревожный чемоданчик,в который входят лекарства, предметы первой необходимости, продукты, документы, фонарик, теплые вещи.



В ночь на 23 января жители Алматы почувствовали сильное землетрясение. Ощутимость землетрясения составила 5 баллов.