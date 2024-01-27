Жители Алматы почувствовали землетрясение. Ощутимость подземных толчков составила два балла, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований.



27 января в 15:03 по времени Алматы сеть сейсмических станций центра зарегистрировала землетрясение. Его эпицентр расположен в 257 километрах на юго-восток от Алматы на территории Китая (афтершок).



Энергетический класс землетрясения 12.0. Магнитуда MPV 5.5. Глубина 5 километров. Ощутимость по шкале МSК-64 в Алматы составила 2 балла.



Напомним: сегодня утром очередное землетрясение зарегистрировали к юго-востоку от Алматы. Его эпицентр расположен в 278 километрах на юго-восток от Алматы на территории Китая. В Казахстане подземные толчки не ощущались.