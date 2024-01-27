КНБ Казахстана наделят новыми полномочиями

На портале Открытые НПА опубликован документ, в котором говорится, что Комитет национальной безопасности наделят новыми полномочиями, передает корреспондент агентства Kazinform.
Пунктом 13 Указа Президента РК от 13 апреля 2022 года 872 «О мерах по дебюрократизации деятельности государственного аппарата» Правительству было поручено провести ревизию законодательных актов на предмет излишней (чрезмерной) законодательной регламентации норм, которые в целях оперативности должны определяться Правительством или государственными органами в подзаконных нормативных правовых актах.
В реализацию вышеназванного Указа Президента РК Законом РК от 23 декабря 2023 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения национальной безопасности и службы в специальных государственных органах РК» в законы, регламентирующие деятельность органов национальной безопасности РК, был внесен ряд соответствующих изменений, предусматривающих исключение излишних регламентирующих норм.
В этой связи, проектом Указа ряд отдельных прав, обязанностей, полномочий и функций ОНБ переносится на уровень указов Президента Республики Казахстан. Кроме того, проектом Указа предусматривается исключение некоторых дублирующих функций ОНБ.
Наряду с этим, КНБ наделят следующими новыми полномочиями
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-разрабатывать, приобретать, создавать (за исключением криптографических средств защиты), эксплуатировать и использовать информационные системы и электронные информационные ресурсы, специальные технические средства, системы связи, сети телекоммуникаций специального назначения, системы передачи данных, средства защиты информации от утечки по техническим каналам, программное обеспечение к ним, вооружения и оснащения, организовывать шифровальную и дешифровальную работу. Заключать в этих целях договора, контракты с государственными органами и организациями РК независимо от форм собственности, со специальными службами и с организациями иностранных государств;
-создавать, приобретать, накапливать, формировать, регистрировать, хранить, обрабатывать, уничтожать, использовать, передавать, защищать электронные информационные ресурсы, содержащие сведения, составляющие государственные секреты;
-прекращение эксплуатации, защиту информационных систем в защищенном исполнении, отнесенных к государственным секретам;
-осуществлять сбор, обработку, хранение, передачу, поиск, распространение, использование, защиту, регистрацию, подтверждение и уничтожение электронных документов и иных данных, содержащих сведения, составляющие государственные секреты, с использованием информационных систем в защищенном исполнении, отнесенных к государственным секретам;
-проводить специальную проверку сотрудников и военнослужащих органов национальной безопасности;
-участвовать в обеспечении безопасности Президента РК;
-осуществлять процедуру подтверждения личности по дактилоскопической информации в отношении лиц, прошедших дактилоскопическую регистрацию, при пересечении Государственной границы Республики Казахстан;
-проводить обязательную специальную проверку граждан Республики Казахстан, впервые поступающих на государственную службу или вновь поступающих на государственную службу после ее прекращения, а также претендующих на занятие должности судьи, служащего Национального Банка Республики Казахстан и его ведомств, служащего уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, авиационного инспектора уполномоченной организации в сфере гражданской авиации, осуществляющего контрольные и надзорные функции в области авиационной безопасности, в случаях, пределах и порядке, которые установлены законодательством Республики Казахстан;
-осуществлять психолого-социологическое обеспечение оперативно-служебной деятельности органов национальной безопасности;
-вести учет объявленных официальных предостережений;
-осуществлять работу, направленную на патриотическое, нравственное и духовное воспитание кадрового состава и предупреждение правонарушений в органах национальной безопасности;
-осуществлять разведывательные мероприятия в соответствии с законодательством Республики Казахстан.Комитет национальной безопасности также наделят следующими функциями:
-разработка и утверждение перечня служб, подразделений и категорий сотрудников органа внешней разведки, в компетенцию которых входит осуществление -разведывательной деятельности;
-разработка и утверждение правил реализации информационной политики органов национальной безопасности;
-разработка инструкции по проведению обязательной специальной проверки граждан Республики Казахстан, впервые поступающих на государственную службу или вновь поступающих на государственную службу после ее прекращения, а также претендующих на занятие должности судьи, служащего Национального Банка Республики Казахстан и его ведомств, служащего уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, авиационного инспектора уполномоченной организации в сфере гражданской авиации, осуществляющего контрольные и надзорные функции в области авиационной безопасности;
-разработка правил передачи государственных секретов и их носителей иностранным государствам и (или) международным организациям;
-разработка и утверждение нормативных правовых актов в области защиты государственных секретов в соответствии с целью и задачами защиты государственных секретов;
Документ будет доступен для публичного обсуждения до 9 февраля 2024 года.
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