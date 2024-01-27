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Снова рассылки о готовящихся нападениях на школы Атырау: Полицейские прокомментировали

Просмотров:123 Опубликовано: Вчера, 23:03
Снова рассылки о готовящихся нападениях на школы Атырау: Полицейские прокомментировали
Фото: Newtimes.kz
В соцсетях снова распространяется информация о том, что неизвестные готовятся совершить преступления в школах Атырау, передает ИА «NewTimes.kz».

В связи с распространением информации в Казнете, проводится досудебное расследование за ложное сообщение об акте терроризма.

«С 26 января работаем с компетентными органами над обеспечением безопасности образовательных учреждений, в том числе посредством видеонаблюдения и усиления полиции в окрестностях. Школьники продолжают обучение в обычном режиме, полиция и другие компетентные органы обеспечивают соответствующую безопасность», — сообщают в ДП Атырауской области.


В ведомстве подчеркнули, что данные посты призваны создать панику среди населения и просят граждан не поддаваться на провокации и сохранять спокойствие. Ситуация находится под контролем правоохранительных органов.

Ранее подростки неудачно пошутили о захвате террористами школы в области Абай. Также подросток с телефона одноклассника сообщил о бомбе в школе в ВКО. Также 85% школьников первой смены в Актобе пропустили занятия из-за возможного теракта.



Источник: newtimes.kz
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