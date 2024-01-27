Снова рассылки о готовящихся нападениях на школы Атырау: Полицейские прокомментировали

«С 26 января работаем с компетентными органами над обеспечением безопасности образовательных учреждений, в том числе посредством видеонаблюдения и усиления полиции в окрестностях. Школьники продолжают обучение в обычном режиме, полиция и другие компетентные органы обеспечивают соответствующую безопасность», — сообщают в ДП Атырауской области.

В соцсетях снова распространяется информация о том, что неизвестные готовятся совершить преступления в школах Атырау, передает ИА «NewTimes.kz».В связи с распространением информации в Казнете, проводится досудебное расследование за ложное сообщение об акте терроризма.В ведомстве подчеркнули, что данные посты призваны создать панику среди населения и просят граждан не поддаваться на провокации и сохранять спокойствие. Ситуация находится под контролем правоохранительных органов.Ранее подростки неудачно пошутили о захвате террористами школы в области Абай. Также подросток с телефона одноклассника сообщил о бомбе в школе в ВКО. Также 85% школьников первой смены в Актобе пропустили занятия из-за возможного теракта.