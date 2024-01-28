Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 28 Января
+2...+2
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 449.74 KZT
  • €1 = 487.7 KZT
  • 1 RUB = 5.03 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Российский Газпромбанк приостановит переводы в тенге спустя год после их запуска

Просмотров:367 Опубликовано: Сегодня, 09:06
Российский Газпромбанк приостановит переводы в тенге спустя год после их запуска
Фото: коллаж kursiv.media
Российский Газпромбанк приостанавливает переводы в тенге с 1 февраля 2024 года. На ситуацию обратило внимание издание Frank Media.

На сайте банка был опубликован документ с новыми тарифами ГПБ, которые начнут действовать менее, чем через неделю. Новшество затронет клиентов всех сегментов обслуживания.

«Переводы в долларах США, швейцарских франках, турецких лирах и тенге не осуществляются», — говорится в документе.


Точные причины такого решения неизвестны. Однако, как пояснили российскому изданию в пресс-службе финорганизации, сейчас ГПБ «проводит мероприятия по восстановлению переводов в казахстанских тенге, и планирует вернуть возможность их осуществления в полном объеме».

В предыдущей редакции тарифов российского банка комиссия за перевод в тенге составляла 1% от суммы перевода при минимуме в 300 руб. и максимуме 1500 руб.

Согласно информации на сайте ГПБ, банком-корреспондентом в тенге у него является Halyk Bank. Также у ГПБ есть корреспондентские счета в евро (в дочернем люксембургском банке Газпромбанка — Bank GPB International), китайских юанях (в китайском Bank of China и его российской «дочке» «Бэнк Оф Чайна»), сербских динарах (Postal Savings Bank), узбекских сумах (Узпромстройбанк) и белорусских рублях (Белгазпромбанк).


Трансграничные переводы в тенге ГПБ запустил ровно год назад. Сообщалось, что со 2 февраля 2023 года клиенты могут переводить казахстанские тенге со своих счетов в Газпромбанке на счета физических и юридических лиц в любой банк на территории России, а также за рубежом.

Ранее на этой неделе, 22 января, ГПБ приостановил переводы в турецкой валюте — лирах — для розничных клиентов, причем для сегментов VIP и Private banking такая возможность сохранилась. Тогда финорганизация также отметила, что «принимает меры для восстановления переводов в этой валют и для розничных клиентов».

В середине января турецкое издание Ekonomim сообщило, что в декабре прошлого года российские контрагенты стали испытывать сложности в переводе средств в республику. ТАСС тогда связал проблемы с переводами с новыми регуляционными мерами Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC). В конце 2023 года американское ведомство заявило о планах ужесточить меры за взаимодействие иностранных банков, участвующих в расчетах с определенными российскими контрагентами.


О сложностях с переводами также писало российское издание «Коммерсантъ». По данным газеты, турецкие банки отказываются от работы с российскими из-за опасения санкций: речь идет как о разрыве корреспондентских отношений, так и о приостановке обработки платежей без формального закрытия договоров.


Источник: kursiv.media
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Ingul (Посетители) Сегодня, 12:49
По какому праву США командует всеми валютными операциями в мире ?
И все на америкосов оглядываются.
Это и есть блага ВТО и т.н. демократии?
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика