Российский Газпромбанк приостановит переводы в тенге спустя год после их запуска

«Переводы в долларах США, швейцарских франках, турецких лирах и тенге не осуществляются», — говорится в документе.

Согласно информации на сайте ГПБ, банком-корреспондентом в тенге у него является Halyk Bank. Также у ГПБ есть корреспондентские счета в евро (в дочернем люксембургском банке Газпромбанка — Bank GPB International), китайских юанях (в китайском Bank of China и его российской «дочке» «Бэнк Оф Чайна»), сербских динарах (Postal Savings Bank), узбекских сумах (Узпромстройбанк) и белорусских рублях (Белгазпромбанк).

В середине января турецкое издание Ekonomim сообщило, что в декабре прошлого года российские контрагенты стали испытывать сложности в переводе средств в республику. ТАСС тогда связал проблемы с переводами с новыми регуляционными мерами Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC). В конце 2023 года американское ведомство заявило о планах ужесточить меры за взаимодействие иностранных банков, участвующих в расчетах с определенными российскими контрагентами.

Российский Газпромбанк приостанавливает переводы в тенге с 1 февраля 2024 года. На ситуацию обратило внимание издание Frank Media.На сайте банка был опубликован документ с новыми тарифами ГПБ, которые начнут действовать менее, чем через неделю. Новшество затронет клиентов всех сегментов обслуживания.Точные причины такого решения неизвестны. Однако, как пояснили российскому изданию в пресс-службе финорганизации, сейчас ГПБ «проводит мероприятия по восстановлению переводов в казахстанских тенге, и планирует вернуть возможность их осуществления в полном объеме».В предыдущей редакции тарифов российского банка комиссия за перевод в тенге составляла 1% от суммы перевода при минимуме в 300 руб. и максимуме 1500 руб.Трансграничные переводы в тенге ГПБ запустил ровно год назад. Сообщалось, что со 2 февраля 2023 года клиенты могут переводить казахстанские тенге со своих счетов в Газпромбанке на счета физических и юридических лиц в любой банк на территории России, а также за рубежом.Ранее на этой неделе, 22 января, ГПБ приостановил переводы в турецкой валюте — лирах — для розничных клиентов, причем для сегментов VIP и Private banking такая возможность сохранилась. Тогда финорганизация также отметила, что «принимает меры для восстановления переводов в этой валют и для розничных клиентов».О сложностях с переводами также писало российское издание «Коммерсантъ». По данным газеты, турецкие банки отказываются от работы с российскими из-за опасения санкций: речь идет как о разрыве корреспондентских отношений, так и о приостановке обработки платежей без формального закрытия договоров.