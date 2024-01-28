Мы за открытый суд - брат убитой Салтанат Нукеновой

- Все, что касается следствия – это тайна. Поэтому результаты экспертизы я рассказать не могу. При этом, могу сказать свое личное восприятие по всему делу, по всем этапам, как это все происходило, включая его задержание. Психических отклонений я не заметил, чтобы где-то они были. То есть, состояние аффекта или состояние паники. Он сохранял ясный ум, сидел, заказывал еду, кушал, давал распоряжения. Он контролировал себя и всю ситуацию вокруг, - говорит Амангельды.

- Потом сторона подозреваемого отказалась от этих следственных действий, 9 января следствие закрыли, то есть просто открыли и закрыли. Но в целом следствие завершено. Мы сейчас ждем материалов, там 11 томов документов, плюс видеоматериалы: с жетонов полицейских, из ресторана, дополнительные сведения, материалы с телефонов. Это все сейчас готовится, сканы материала электронные, чтобы с этим мог работать адвокат, нам ознакомиться. На следующей неделе должны ознакомиться уже, - заявляет брат Салтанат Нукеновой.

- Для закрытого суда необходимы определенные предпосылки, определенные моменты – наличие каких-то интимных моментов в самом суде. Например, дела об изнасилованиях – они обычно в закрытом формате проходят, в первую очередь в поддержку жертв. Здесь нет каких-либо событий для того, чтобы делать суд закрытым. Поэтому да, мы за открытый суд, за то, чтобы журналисты присутствовали на суде, потому что все-таки всю эту боль, все страдания, которые мы пережили, с нами проживал все это время и продолжает переживать весь Казахстан, все граждане, - сказал Айтбек Амангельды.

Старший брат Салтанат Нукеновой, в убийстве которой обвиняют экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева, дал развернутое интервью Youtube-каналу “Что скажете?”, передает Liter.kz.В беседе с журналистом Айтбек Амангельды поделился личными воспоминаниями о Салтанат Нукеновой, а также раскрыл некоторые детали расследования.По словам Айтбека Амангельды, материалы дела насчитывают 11 томов. Следствие было завершено, но в январе сторона защиты подала ходатайство о дополнительных следственных действиях.Также Амангельды подчеркнул, что семья настаивает на проведении судебного процесса в открытом режиме.На вопрос о наказании для обвиняемого, брат Нукеновой однозначно просит пожизненное заключение.Если будет не пожизненное, а просто какой-то срок, то мы будем разговаривать с семьей и вместе решать. И разговаривать с адвокатами, чтобы понять, насколько этот срок верен, - говорит он.Напомним, 9 ноября 2023 года СМИ облетела новость об убийстве женщины в одном из ресторанов Астаны. Оказалось, свою жену избил до смерти экс-министр национальной экономики Куандык Бишимбаев.В полиции Астаны завели уголовное дело по статье “Убийство”. Суд санкционировал арест Бишимбаева на два месяца. Позже стало известно, что правоохранители возбудили еще три уголовных дела и задержали директора “Гастроцентра”, где произошла трагедия. Последнему санкционировали арест на два месяца. 8 января стало известно, что расследование дела об убийстве Салтанат Нукеновой завершено. Арест Бишимбаеву продлили до 9 марта.