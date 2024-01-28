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"Гелендваген" взорвался во дворе жилого дома в Караганде

Просмотров:109 Опубликовано: Сегодня, 10:47
"Гелендваген" взорвался во дворе жилого дома в Караганде
Кадр из видео: instagram.com/in_da_krg
Вчера утром в одном из дворов Караганды загорелся припаркованный Mercedes-Benz G 500. Под воздействием открытого огня в машине взорвалось газовое оборудование, сообщает издание Ekaraganda.kz.

Сообщается, что инцидент произошел вчера рано утром около жилого дома по улице Гапеева в Караганде.

По данным ДЧС региона, от высокой температуры был поврежден стоящий рядом Volkswagen Passat.

"Вблизи дома произошло горение сгораемых частей в моторном отсеке, панели приборов и обшивки салона автомашины Mercedes-Benz G 500 на общей площади 4 квадратных метра.

До прибытия службы пожаротушения произошел хлопок газовоздушной смеси от газового оборудования, установленного в автомашине Mercedes-Benz G 500. Предварительная причина пожара – открытый источник огня", – сообщили в ведомстве.


Пожар ликвидирован в 04:19 часов. Жертв и пострадавших нет.

Позже в соцсетях появилось видео со сгоревшим авто. Оно было опубликовано в Instagram-сообществе in_da_krg.



По информации на сайте "Электронного правительства", при пожаре в автомобиле или общественном транспорте необходимо:

- немедленно сообщить водителю о возгорании;
- остановить машину, выключите двигатель, поставить на тормоз;
- покинуть машину, в общественном транспорте используйте аварийные люки и боковые стекла;
- постараться потушить пожар с помощью огнетушителя, песка или снега до приезда пожарных;
- при возгорании в капоте не открывайте его без огнетушителя в руках (приток кислорода во время открытия усилит пламя);
- отойти подальше от автотранспорта, так как может взорваться топливный бак.


Источник: nur.kz
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