"Гелендваген" взорвался во дворе жилого дома в Караганде

"Вблизи дома произошло горение сгораемых частей в моторном отсеке, панели приборов и обшивки салона автомашины Mercedes-Benz G 500 на общей площади 4 квадратных метра.



До прибытия службы пожаротушения произошел хлопок газовоздушной смеси от газового оборудования, установленного в автомашине Mercedes-Benz G 500. Предварительная причина пожара – открытый источник огня", – сообщили в ведомстве.

Вчера утром в одном из дворов Караганды загорелся припаркованный Mercedes-Benz G 500. Под воздействием открытого огня в машине взорвалось газовое оборудование, сообщает издание Ekaraganda.kz.Сообщается, что инцидент произошел вчера рано утром около жилого дома по улице Гапеева в Караганде.По данным ДЧС региона, от высокой температуры был поврежден стоящий рядом Volkswagen Passat.Пожар ликвидирован в 04:19 часов. Жертв и пострадавших нет.Позже в соцсетях появилось видео со сгоревшим авто. Оно было опубликовано в Instagram-сообществе in_da_krg.По информации на сайте "Электронного правительства", при пожаре в автомобиле или общественном транспорте необходимо:- немедленно сообщить водителю о возгорании;- остановить машину, выключите двигатель, поставить на тормоз;- покинуть машину, в общественном транспорте используйте аварийные люки и боковые стекла;- постараться потушить пожар с помощью огнетушителя, песка или снега до приезда пожарных;- при возгорании в капоте не открывайте его без огнетушителя в руках (приток кислорода во время открытия усилит пламя);- отойти подальше от автотранспорта, так как может взорваться топливный бак.