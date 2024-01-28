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В Казахстане создали базу подозрительных онлайн-операций и замешанных в них людей

Просмотров:138 Опубликовано: Сегодня, 12:10
В Казахстане создали базу подозрительных онлайн-операций и замешанных в них людей
Фото из открытых источников
АСТАНА, 28 янв — Sputnik. Более 139 млрд тенге убытков понесли казахстанцы от деятельности мошенников в 2023 году, сообщил заместитель премьер-министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев.

Власти усилили меры по борьбе с мошенничеством и финансовыми пирамидами, в том числе и киберпреступностью, сообщил вице-премьер в ответе на запрос от сенаторов.

"Национальным банком разрабатывается "Антифрод-центр", позволяющий финансовым организациям и государственным органам обмениваться в режиме "реального времени" информацией о мошенничествах, блокировать по ним средства, вести единую базу данных подозрительных операций и лиц, замешанных в них", - добавил вице-премьер.


К "Антифрод-центру" планируют подключить информационные системы банков, МВД, Агентства по финмониторингу, мобильных операторов. Система начала работу в тестовом режиме с ноября 2023 года, окончательное внедрение планируется в этом году, сказал Жамаубаев.


"Блокированы операторами сотовой связи международные звонки с подменных номеров, в 2023 году пресечено 43,5 млн таких звонков. Заблокированы более 7,7 тыс. подозрительных ссылок. Есть Telegram-бот для граждан, где они могут проверять сайты и социальные сети на признаки финпирамид – в 2023 году рассмотрено более 6,8 тыс. заявок", - говорится в документе.


Казахстанцы также могут ознакомиться со списком финпирамид, по которым завершены либо расследуются уголовные дела, на сайте АФМ, напомнил глава Минфина.

"Для защиты граждан от мошенничества при оказании финансовых услуг с 2021 года действуют требования по идентификации заемщиков при онлайн-микрокредитовании с помощью электронной цифровой подписи, биометрических параметров и базе мобильных номеров веб-портала "электронного правительства". В октябре 2023 года повышены требования к безопасности программного обеспечения кредитных организаций", - продолжил Жамаубаев.


С апреля 2023 года банки обязаны уведомить клиента при оформлении на его имя займа, возможных рисках при переводе денег третьим лицам и использованию программно-технических систем противодействия, отметил министр.


Источник: sputnik.kz
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