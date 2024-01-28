В Казахстане создали базу подозрительных онлайн-операций и замешанных в них людей

"Национальным банком разрабатывается "Антифрод-центр", позволяющий финансовым организациям и государственным органам обмениваться в режиме "реального времени" информацией о мошенничествах, блокировать по ним средства, вести единую базу данных подозрительных операций и лиц, замешанных в них", - добавил вице-премьер.

К "Антифрод-центру" планируют подключить информационные системы банков, МВД, Агентства по финмониторингу, мобильных операторов. Система начала работу в тестовом режиме с ноября 2023 года, окончательное внедрение планируется в этом году, сказал Жамаубаев.

"Блокированы операторами сотовой связи международные звонки с подменных номеров, в 2023 году пресечено 43,5 млн таких звонков. Заблокированы более 7,7 тыс. подозрительных ссылок. Есть Telegram-бот для граждан, где они могут проверять сайты и социальные сети на признаки финпирамид – в 2023 году рассмотрено более 6,8 тыс. заявок", - говорится в документе.

"Для защиты граждан от мошенничества при оказании финансовых услуг с 2021 года действуют требования по идентификации заемщиков при онлайн-микрокредитовании с помощью электронной цифровой подписи, биометрических параметров и базе мобильных номеров веб-портала "электронного правительства". В октябре 2023 года повышены требования к безопасности программного обеспечения кредитных организаций", - продолжил Жамаубаев.

АСТАНА, 28 янв — Sputnik. Более 139 млрд тенге убытков понесли казахстанцы от деятельности мошенников в 2023 году, сообщил заместитель премьер-министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев.Власти усилили меры по борьбе с мошенничеством и финансовыми пирамидами, в том числе и киберпреступностью, сообщил вице-премьер в ответе на запрос от сенаторов.Казахстанцы также могут ознакомиться со списком финпирамид, по которым завершены либо расследуются уголовные дела, на сайте АФМ, напомнил глава Минфина.С апреля 2023 года банки обязаны уведомить клиента при оформлении на его имя займа, возможных рисках при переводе денег третьим лицам и использованию программно-технических систем противодействия, отметил министр.