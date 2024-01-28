Патронный завод в Караганде хотят освободить от выплаты дивидендов из-за ситуации с Россией

«Внести в постановление правительства Республики Казахстан от 27 марта 2020 года №142 «О дивидендах на государственные пакеты акций и доходах на государственные доли участия в организациях» следующее дополнение: дополнить пунктом 3-10 следующего содержания: «3-10. ТОО «Steel manufacturing», 100% акций которого находятся в государственной собственности, освобождается от выплаты дивидендов в части чистого дохода по государственному пакету акций по итогам 2022 года для создания испытательного центра средств индивидуальной бронезащиты (СИБЗ). Отраслевой государственный орган несет ответственность за освоение бюджета», - говорится в проекте постановления правительства.

«В этой связи, премьер-министром РК А.А. Смаиловым 29 августа 2023 года поручено (№11-03/Б-1155) создание на территории страны испытательного центра СИБЗ и выделение на данные цели средств из резерва правительства, на что, от уполномоченного органа получен ответ о невозможности выделения средств из резерва правительства. Текущее финансовое положение ТОО «Steel manufacturing» указывает на отсутствие достаточного объема средств на финансирование проектов расширения производственных возможностей. При этом товарищество не располагает альтернативными источниками финансирования, поскольку Бюджетным кодексом Республики Казахстан не предусмотрено льготное финансирование для ОПК», - сказано в обосновании к дополнению.

«В этой связи, в рамках оказания мер поддержки предприятиям оборонно-промышленного комплекса со стороны государства товарищество необходимо освободить от обязательства выплаты дивидендов, что требует отдельного рассмотрения и положительного решения Республиканской бюджетной комиссии РК. В соответствии с постановлением правительства РК государственные органы, владеющие государственным пакетом акций ТОО, должны направлять не менее 70% чистого дохода на выплату дивидендов. При этом, вопрос установления для организаций размера дивидендов, ниже указанных 70% подлежит обязательному рассмотрению Республиканской бюджетной комиссией», - пояснили разработчики.



1. Развить оборонно-промышленный потенциал отечественных предприятий;



2. Предотвратить риски вывоза из страны продукции военного назначения в обход запрета на экспорт, а также наложение санкционных ограничений на казахстанские предприятия;



3. Не допустить утечку казахстанских разработок за пределы государства;



4. Уменьшить затраты отечественных предприятий и как следствие риски срыва контрактов на поставку продукции для нужд обороны.



5. Создать дополнительные рабочие места.

Астана. 28 января. КазТАГ – Патронный завод ТОО «Steel manufacturing» в Караганде хотят освободить от выплаты дивидендов по государственному пакету акций из-за ситуации с Россией, передает корреспондент агентства.Согласно обоснованию, в настоящее время на территории Республики Казахстан отсутствует испытательный центр СИБЗ, в связи с чем, все отечественные производители СИБЗ вынуждены обращаться для оценки соответствия в соответствующие органы Российской Федерации.К тому же, как отмечается, финансовые институты и институты развития (Банк Развития Казахстана, Фонд Развития Промышленности, Фонд Damu и так далее) имеют ограничения по финансированию предприятий ОПК.Учитывая вышеизложенное, а также, принимая во внимание дефицит собственных денежных средств товарищества и необходимости исполнения поручения премьер-министра РК о создании собственного испытательного центра на территории РК, по словам авторов документа, «необходимо внесение дополнения в постановление правительства Республики Казахстан от 27 марта 2020 года №142 «О дивидендах на государственные пакеты акций и доходах на государственные доли участия в организациях» в части освобождения ТОО «Steel manufacturing», 100% акций которого находятся в государственной собственности, от выплаты дивидендов (части чистого дохода) по государственному пакету акций по итогам 2022 года».По мнению разработчиков, создание на территории Казахстана испытательного центра средств индивидуальной бронезащиты позволит: