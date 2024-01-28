"Гололед и туман": почти по всему Казахстану объявлены штормовые предупреждения

В большей части регионов республики из-за неблагоприятных метеоусловий объявлены штормовые предупреждения на 29 января, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Казгидромет.



Днем 29 января на западе, юге, в горных районах Алматинской области ожидается гололед. На юге, в горных районах временами туман. В Алматы днем также ожидается гололед, а в Конаеве туман.



На западе, юге Акмолинской области ожидается туман.



Днем в горных районах Жамбылской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). 29-31 января на юге, в горных районах области туман, гололед, низовая метель. Втер северо-восточный с переходом на юго-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 метров в секунду.



На севере, центре, горных районах области Жетысу временами ожидается туман. Ветер северо-восточный, в районе Алакольских озер порывы 15-20 метров. В Талдыкоргане 29 января временами ожидается туман.



С 21:00 28 января до 21:00 часа 29 января в Усть-Каменогорске, Риддере в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ второй степени.



На севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. В Караганде 29 января ночью и утром ожидается туман.



На севере, западе Костанайской области ожидается туман. В Костанае 29 января ожидается туман.



В Кызылординской области на юге днем ожидается гололед. Ветер северо-восточный, в центре области 15-20 метров в секунду.



В центре и на юге Мангистауской области ожидается гололед. В Актау ожидается гололед.



На юге, севере Северо-Казахстанской области ожидается туман.



Сильные осадки ожидаются в горных и предгорных районах Туркестанской области. На юге, в горных районах области туман. Ветер юго-западный на севере, в горных и предгорных районах области 15-20 метров в секунду. В Шымкенте временами ожидаются сильные осадки (преимущественно дождь).



На западе, севере области Улытау ожидается ветер северо-восточный, порывы 18 метров в секунду.