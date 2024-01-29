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Подозреваемый в участии в войне в Сирии в рядах террористов доставлен из Стамбула в Алматы

Просмотров:192 Опубликовано: Сегодня, 09:25
Подозреваемый в участии в войне в Сирии в рядах террористов доставлен из Стамбула в Алматы
фото: пресс-служба КНБ РК
Алматы. 29 января. КазТАГ – Подозреваемый в участии в войне в Сирии в рядах террористов доставлен из Стамбула в Алматы, сообщает пресс-служба комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана.

«27 января из Стамбула в Алматы под конвоем депортирован 22-летний казахстанец, подозреваемый в участии в деятельности международной террористической организации. Согласно материалам следствия, указанный уроженец Туркестанской области в 2020 году выехал в Сирию, где вступил в одну из действующих там вооруженных группировок. Его задержание и выдача на родину организованы КНБ совместно с турецкими партнерами, а также при поддержке генеральной прокуратурой и МВД Республики Казахстан», - говорится в сообщении в понедельник.


В отношении фигуранта КНБ расследуется уголовное дело по факту участия в террористической деятельности, согласно статье 257 (создание, руководство террористической группой и участие в ее деятельности) УК РК.

«Он с санкции суда взят под стражу. Проводятся необходимые следственные действия», - добавили в ведомстве.


Источник: kaztag.kz
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