«27 января из Стамбула в Алматы под конвоем депортирован 22-летний казахстанец, подозреваемый в участии в деятельности международной террористической организации. Согласно материалам следствия, указанный уроженец Туркестанской области в 2020 году выехал в Сирию, где вступил в одну из действующих там вооруженных группировок. Его задержание и выдача на родину организованы КНБ совместно с турецкими партнерами, а также при поддержке генеральной прокуратурой и МВД Республики Казахстан», - говорится в сообщении в понедельник.

«Он с санкции суда взят под стражу. Проводятся необходимые следственные действия», - добавили в ведомстве.

Алматы. 29 января. КазТАГ – Подозреваемый в участии в войне в Сирии в рядах террористов доставлен из Стамбула в Алматы, сообщает пресс-служба комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана.В отношении фигуранта КНБ расследуется уголовное дело по факту участия в террористической деятельности, согласно статье 257 (создание, руководство террористической группой и участие в ее деятельности) УК РК.