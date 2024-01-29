Сколько денег по ценным бумагам «Лукойл» вернул ЕНПФ Казахстана

В 2019 году внешний управляющий казахстанского пенсионного фонда вложился в облигации российской нефтяной компании. Из-за российских санкций выплаты основного долга и купонного вознаграждения долгое время были заблокированы, сообщает Orda.kz.
С начала войны России в Украине количество санкций растёт с каждым днём. В качестве ответных мер правительство РФ ввело ограничение на выплату долгов инвесторам из недружественных стран в валюте. В числе пострадавших оказался и вполне дружественный Казахстан. По самым осторожным экспертным оценкам, в российских облигациях на май 2023 года застряло не менее 1,5 млрд долларов из нашей республики.Как у ЕНПФ оказались облигации российского «Лукойла»
Казахстанским пенсионным портфелем управляет Национальный банк. За свои услуги по управлению до недавнего времени Нацбанк получал комиссию в 0,01 % от размера всех пенсионных активов или около 1,5 млрд тенге в месяц. С 2019 года Нацбанк начал поэтапно передавать часть активов ЕНПФ для инвестирования в индексные фонды корпоративных облигаций. Две иностранные компании, Principal Global Investors и PGIM Fixed Income, получили по 200 млн долларов. Можно предположить, что после введения санкций проблемные облигации напрямую вернули в ЕНПФ, потому что по ним нельзя было проводить операции.
Иначе как объяснить, что в самый разгар войны в мае 2022 года в сведениях о структуре портфеля ЕНПФ появились облигации российской нефтяной компании «Лукойл» (ISIN US549876AH32) на общую сумму 1,55 млн долларов.
В конце апреля прошлого года руководство «Лукойла» объявило о погашении выпуска облигаций. Инвесторам переводили выплату в рублях по курсу доллара, действующего на дату погашения. Вот только деньги получали российские инвесторы, а для иностранных не придумали механизм. Как российская компания заплатила ЕНПФ
В ответ на запрос редакции Orda.kz в Национальном банке сообщили, что еврооблигации «Лукойла» приобрёл в 2019 году внешний управляющий в рамках индексного управления субпортфелем корпоративных облигаций. Из-за санкций в отношении России и снижения кредитного рейтинга компании 31 марта 2022 года еврооблигации «Лукойла» исключили из эталонного индекса.
«На "Лукойл" не наложили санкционные ограничения, в связи с этим выплаты основного долга и купонного вознаграждения в размере 1,66 млн долларов США были произведены в иностранной валюте на счёт в зарубежном кастодиане. Имевшиеся в портфеле пенсионных активов ЕНПФ еврооблигации "Лукойла" погасили в полном объёме», - ответили в Нацбанке.
Но остаются вопросы относительно других казахстанских инвесторов, чьи миллиарды тенге застряли на российском рынке ценных бумаг.
При этом не стоит забывать, что сами российские компании «Диджитал эссетс менеджмент» и «Интеллект-капитал» подали иск в Арбитражный суд Москвы на казахстанский центральный депозитарий и Euroclear за принудительную сегрегацию (принудительное разделение) граждан и юрлиц из России и Беларуси, чьи активы находятся у российских депонентов.
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