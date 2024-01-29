Сколько денег по ценным бумагам «Лукойл» вернул ЕНПФ Казахстана

С начала войны России в Украине количество санкций растёт с каждым днём. В качестве ответных мер правительство РФ ввело ограничение на выплату долгов инвесторам из недружественных стран в валюте. В числе пострадавших оказался и вполне дружественный Казахстан. По самым осторожным экспертным оценкам, в российских облигациях на май 2023 года застряло не менее 1,5 млрд долларов из нашей республики.

«На "Лукойл" не наложили санкционные ограничения, в связи с этим выплаты основного долга и купонного вознаграждения в размере 1,66 млн долларов США были произведены в иностранной валюте на счёт в зарубежном кастодиане. Имевшиеся в портфеле пенсионных активов ЕНПФ еврооблигации "Лукойла" погасили в полном объёме», - ответили в Нацбанке.

В 2019 году внешний управляющий казахстанского пенсионного фонда вложился в облигации российской нефтяной компании. Из-за российских санкций выплаты основного долга и купонного вознаграждения долгое время были заблокированы, сообщает Orda.kz.Казахстанским пенсионным портфелем управляет Национальный банк. За свои услуги по управлению до недавнего времени Нацбанк получал комиссию в 0,01 % от размера всех пенсионных активов или около 1,5 млрд тенге в месяц. С 2019 года Нацбанк начал поэтапно передавать часть активов ЕНПФ для инвестирования в индексные фонды корпоративных облигаций. Две иностранные компании, Principal Global Investors и PGIM Fixed Income, получили по 200 млн долларов. Можно предположить, что после введения санкций проблемные облигации напрямую вернули в ЕНПФ, потому что по ним нельзя было проводить операции.Иначе как объяснить, что в самый разгар войны в мае 2022 года в сведениях о структуре портфеля ЕНПФ появились облигации российской нефтяной компании «Лукойл» (ISIN US549876AH32) на общую сумму 1,55 млн долларов.В конце апреля прошлого года руководство «Лукойла» объявило о погашении выпуска облигаций. Инвесторам переводили выплату в рублях по курсу доллара, действующего на дату погашения. Вот только деньги получали российские инвесторы, а для иностранных не придумали механизм.В ответ на запрос редакции Orda.kz в Национальном банке сообщили, что еврооблигации «Лукойла» приобрёл в 2019 году внешний управляющий в рамках индексного управления субпортфелем корпоративных облигаций. Из-за санкций в отношении России и снижения кредитного рейтинга компании 31 марта 2022 года еврооблигации «Лукойла» исключили из эталонного индекса.Но остаются вопросы относительно других казахстанских инвесторов, чьи миллиарды тенге застряли на российском рынке ценных бумаг.При этом не стоит забывать, что сами российские компании «Диджитал эссетс менеджмент» и «Интеллект-капитал» подали иск в Арбитражный суд Москвы на казахстанский центральный депозитарий и Euroclear за принудительную сегрегацию (принудительное разделение) граждан и юрлиц из России и Беларуси, чьи активы находятся у российских депонентов.