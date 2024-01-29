«В Астане родителей школьника, распространившего листовки об акте терроризма, привлекли к ответственности. В полицию обратилась педагог одной из столичных школ. Она заметила, как учащийся 9 класса на перемене раздает листовки другим ученикам о проведении мероприятий с призывом совершения противоправных действий в стенах школы. На место происшествия незамедлительно были направлены следственно-оперативная группа. Подросток признался, что ради шутки на компьютере написал текст и распечатал листовки», - говорится в сообщении в понедельник.

«Назначены соответствующие экспертизы. Вместе с тем, в отношении законных представителей школьника возбуждено административное производство по статье 127 (неисполнение родителями обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего) КоАП РК. Решением Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних города Астаны матери несовершеннолетнего наложен штраф», - сказано в сообщении.

Астана. 29 января. КазТАГ – Школьник раздавал на перемене листовки о теракте в Астане, сообщает официальный интернет-ресурс министерства внутренних дел.Полицией начато досудебное расследование по части 1 статьи 273 (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) УК РК.