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Школьник раздавал на перемене листовки о теракте в Астане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:17
Школьник раздавал на перемене листовки о теракте в Астане
Фото из открытых источников
Астана. 29 января. КазТАГ – Школьник раздавал на перемене листовки о теракте в Астане, сообщает официальный интернет-ресурс министерства внутренних дел.

«В Астане родителей школьника, распространившего листовки об акте терроризма, привлекли к ответственности. В полицию обратилась педагог одной из столичных школ. Она заметила, как учащийся 9 класса на перемене раздает листовки другим ученикам о проведении мероприятий с призывом совершения противоправных действий в стенах школы. На место происшествия незамедлительно были направлены следственно-оперативная группа. Подросток признался, что ради шутки на компьютере написал текст и распечатал листовки», - говорится в сообщении в понедельник.


Полицией начато досудебное расследование по части 1 статьи 273 (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) УК РК.

«Назначены соответствующие экспертизы. Вместе с тем, в отношении законных представителей школьника возбуждено административное производство по статье 127 (неисполнение родителями обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего) КоАП РК. Решением Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних города Астаны матери несовершеннолетнего наложен штраф», - сказано в сообщении.


Источник: kaztag.kz
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