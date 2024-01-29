Новый мощный циклон обрушится на Казахстан

Согласно прогнозу, синоптическую ситуацию в Казахстане будет формировать северо-западный циклон, который обусловит неустойчивый характер погоды: ожидаются осадки, в северных регионах в виде снега, в южных регионах в виде мокрого снега и дождя, усиление ветра с метелью, в горных районах юга ожидаются сильные осадки (дождь, снег), гололед и туман.

"В температурном фоне значительных изменений не ожидается", - говорится в сообщении.

Синоптики сделали прогноз о том, какой будет погода в Казахстане 30 января - 1 февраля, передает корреспондент Tengrinews.kz.Напомним, ранее в Казгидромете предупредили жителей Астаны и еще шести городов о неблагоприятных метеорологических условиях, а также представили прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 29 января.