Новые тенге: Нацбанк предупредил казахстанцев

В связи с появлением новой купюры Нацбанк напомнил о простых правилах, которые помогут самостоятельно отличить настоящие банкноты от поддельных, и представил защитные элементы банкноты 5 000 тенге нового дизайна образца 2023 года.

Как известно, в конце прошлого года Национальный банк выпустил в обращение банкноты номинальной стоимостью 5 000 тенге с новым дизайном. Купюра стала первой в новой серии "Сакский стиль", который считается прародителем традиционного казахского орнамента и отражает богатое наследие страны, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.В частности, на банкноте использован специальный вид печати, создающий рельеф, –. Герб Казахстана нанесен высокорельефным слоем золотистой металлической краски.На лицевой стороне банкноты по краям имеются выпуклые высокорельефные элементы, хорошо различимые на ощупь. ЭтоТакже на банкноте имеется ныряющая. Она выходит на поверхность банкноты в виде пунктиров, которые просматриваются на проходящем свете как одна сплошная нить. При изменении угла наклона банкноты проявляется динамический эффект пульсации взаимодействующих цветов красного и синего.Кроме того, на лицевой стороне банкноты расположен защитный элемент в виде объемного изображения стилизованного беркута –. При повороте банкноты на нем наблюдается эффект переключения изображения с цифры номинала на орнамент, а также динамический эффект расхождения лучей солярного знака в стороны.Отдельные художественные элементы нанесены на банкноту специальной краской с блеском золотистого цвета, так называемойЗащитный элемент - локальный водяной знак. В проходящем свете четко виден электротип в виде изображения номинала.На оборотной стороне банкноты расположен элементв виде объемного изображения артефакта "беркут". При изменении угла наклона банкноты цвет спарка переходит от золотого до нефритового.Такая проверка купюр займет несколько секунд и поможет определить подлинность банкнот, отметили в Нацбанке.