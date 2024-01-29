Новые тенге: Нацбанк предупредил казахстанцев

Как известно, в конце прошлого года Национальный банк выпустил в обращение банкноты номинальной стоимостью 5 000 тенге с новым дизайном. Купюра стала первой в новой серии "Сакский стиль", который считается прародителем традиционного казахского орнамента и отражает богатое наследие страны, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.
В связи с появлением новой купюры Нацбанк напомнил о простых правилах, которые помогут самостоятельно отличить настоящие банкноты от поддельных, и представил защитные элементы банкноты 5 000 тенге нового дизайна образца 2023 года.
В частности, на банкноте использован специальный вид печати, создающий рельеф, – золотое интаглио
. Герб Казахстана нанесен высокорельефным слоем золотистой металлической краски.
На лицевой стороне банкноты по краям имеются выпуклые высокорельефные элементы, хорошо различимые на ощупь. Это метка для людей с ослабленным зрением
.
Также на банкноте имеется ныряющая двухцветная защитная нить
. Она выходит на поверхность банкноты в виде пунктиров, которые просматриваются на проходящем свете как одна сплошная нить. При изменении угла наклона банкноты проявляется динамический эффект пульсации взаимодействующих цветов красного и синего.
Кроме того, на лицевой стороне банкноты расположен защитный элемент в виде объемного изображения стилизованного беркута – патч
. При повороте банкноты на нем наблюдается эффект переключения изображения с цифры номинала на орнамент, а также динамический эффект расхождения лучей солярного знака в стороны.
Отдельные художественные элементы нанесены на банкноту специальной краской с блеском золотистого цвета, так называемой иридисцентной краской
.
Защитный элемент - локальный водяной знак электротип
. В проходящем свете четко виден электротип в виде изображения номинала.
На оборотной стороне банкноты расположен элемент спарк
в виде объемного изображения артефакта "беркут". При изменении угла наклона банкноты цвет спарка переходит от золотого до нефритового.
Такая проверка купюр займет несколько секунд и поможет определить подлинность банкнот, отметили в Нацбанке.
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