Нацбанк купил облигации Байтерека за 173 млрд тенге пенсионных денег

"Общий объем облигаций на KASE составил 190 млрд тенге. В размещении данных облигаций, помимо ЕНПФ, приняли участие другие инвесторы на общую сумму 17 млрд тенге", – пояснили в Нацбанке.

"Необходимо отметить, что проспектом эмиссии вышеуказанных облигаций предусмотрен досрочный возврат основной суммы долга. Так, эмитент обязан досрочно ежегодно по истечении пяти лет выкупать часть принадлежащих держателям бондов по их требованию по номинальной стоимости в размере до 10% от объема первичного размещения", – подчеркнули в главном банке.

Национальный банк купил облигации нацхолдинга "Байтерек" на 173 млрд тенге пенсионных денег, передает LS со ссылкой на пресс-службу финструктуры.Данные облигации с доходностью 13% годовых и сроком обращения 15 лет приобретены в рамках планируемого финансирования проектов реального сектора экономики за счет средств ЕНПФ в течение двух лет (2024-2025 годы).Привлеченные средства нацхолдинг "Байтерек" намерен инвестировать в проекты транспортной инфраструктуры.В Нацбанке отметили, что это решение способствует диверсификации и росту экономики, а также позволит расширить транзитный и транспортный потенциал в сфере грузовых и пассажирских перевозок ж/д транспортом.