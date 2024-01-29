Учитывает ли налоговая переводы с сообщением "возвращаю долг"

"В общем, в дальнейшем можете оплачивать переводом, но в поле "Сообщение получателю" обязательно напишите "На благотворительность" или "Возвращаю долг". А потом уже ваш адрес".

"Если в течение трех месяцев вы осуществляете более 100 переводов, значит вы ведете предпринимательскую деятельность. Не важно, что вы при этом пишете: "предпринимательская деятельность, долг или еще что-то".