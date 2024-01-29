Учитывает ли налоговая переводы с сообщением "возвращаю долг"

Учитываются ли налоговым комитетом сообщения с примечаниями "на благотворительность" или "возвращаю долг", выяснил корреспондент Tengrinews.kz.
С 1 января 2024 года началась проверка мобильных переводов всех казахстанцев на предмет теневого ведения бизнеса. Признаком ведения бизнеса считается получение свыше 100 переводов в месяц в течение трех месяцев.
С этого дня граждане жалуются на отказы предпринимателей принимать онлайн-платежи за реализацию товаров и оказание услуг, требуя наличные деньги.
Некоторые предприниматели ищут лазейки в законе. Наблюдались случаи массовой рассылки клиентам по ватсапу с просьбой добавлять к переводу текстовые сообщения об отдаче долга или благотворительных целях перевода. Примерно такого содержания:
"В общем, в дальнейшем можете оплачивать переводом, но в поле "Сообщение получателю" обязательно напишите "На благотворительность" или "Возвращаю долг". А потом уже ваш адрес".
Мы обратились в Департамент государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан, чтобы выяснить, действительно ли переводы с подобными сообщениями не будут учитываться при проверке?
И получили ответ, что при проверке учитывается только количество
осуществляемых переводов:
"Если в течение трех месяцев вы осуществляете более 100 переводов, значит вы ведете предпринимательскую деятельность. Не важно, что вы при этом пишете: "предпринимательская деятельность, долг или еще что-то".
В ответ на дополнительные вопросы нам подтвердили, что текстовые сообщения к переводам никак не учитываются и никем не проверяются.
Напомним, что после вступления в силу новой нормы об ограничении количества мобильных переводов многие казахстанцы столкнулись с необходимостью снимать наличные с карты из-за требований предпринимателей. В Комитете госдоходов назвали требование незаконным.Для получения необходимой информации, касающейся мобильных переводов, казахстанцы могут обратиться:
- в call-центр по номеру 1414;
- в специальный Telegram-чат, где обещают оперативно ответить на все вопросы;
- в консультативный центр управления госдоходов вашего региона, по стране их около 200, контакты можно найти здесь
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