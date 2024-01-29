Гонконг, ОАЭ, Лихтенштейн — куда казахстанские олигархи выводят активы

«На сегодня выявлено 344 объекта движимого и недвижимого имущества, в том числе 131 объект за рубежом. Получены данные о ценных бумагах стоимостью 448 млрд тенге. Изучаются банковские транзакции на 220 трлн тенге, в том числе подозрительные операции на 1,4 трлн тенге», — рассказал мажилисмен в ходе круглого стола.

«260 млн долларов вернули из Лихтенштейна, 82 млн — из Австрии, из ОАЭ — 15 млн, из Гонконг — 2 млн долларов», — добавил Бапи.

Об итогах работы по возврату незаконно приобретённых активов рассказал депутат мажилиса Ермурат Бапи, сообщает корреспондент Orda.kz.По словам Бапи, на сегодняшний день в страну возвратили активов на сумму около одного триллиона тенге.Бапи предполагает, что в сумму возвращённых активов входят и те средства, что поступили в фонд «Қазақстан халқына».