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Школьнику из Актобе грозит до 10 лет лишения свободы

Просмотров:388 Опубликовано: Сегодня, 15:51
Школьнику из Актобе грозит до 10 лет лишения свободы
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
В Актобе полиция задержала девятиклассника, подозреваемого в распространении синтетических наркотиков. Об этом сообщил замначальника департамента по противодействию наркопреступности МВД Бахытжан Амирханов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По словам полицейского, сегодня в Казахстане в наркобизнес вовлекают все больше несовершеннолетних. Амирханов назвал ситуацию неутешительной и имеющей негативные тенденции. Только в прошлом году за распространение синтетических наркотиков задержаны свыше 40 подростков. За январь 2024 года привлечено к ответственности четверо несовершеннолетних.

"Буквально на днях при проведении оперативно-разыскных мероприятий в Актобе задержан несовершеннолетний ученик 9-го класса. В ходе обысков (У него. - Прим.) обнаружены свертки с наркотическим веществом в количестве 48 штук", - рассказал Амирханов на брифинге в МВД.


В Казахстане за сбыт наркотиков уголовная ответственность предусмотрена с 14-летнего возраста, а наказание может достигать 10 лет лишения свободы. Отметим, что учащимся 9-х классов обычно около 14-15 лет.

"Вполне естественно, что применение таких мер ответственности вызывает общественный резонанс, прежде всего со стороны родителей этих ребят, их родственников и правозащитников. Хочу подчеркнуть, что мы находимся с ними в тесном контакте, проводим встречи, беседы, консультации, в том числе на площадке Парламента с участием депутатов Мажилиса, рассматриваем возможность законодательного урегулирования этих достаточно чувствительных и щепетильных вопросов", - добавил замначальника департамента.


Полицейский призвал родителей и педагогов пристальнее следить за тем, каким контентом в интернете интересуются дети, где и как проводят время.

"Каждому родителю необходимо быть более внимательным к тому, как его дети-подростки пользуются телефоном, посмотреть, какие чаты, сайты посещают. И обращать на эти моменты пристальное внимание. Не появились ли признаки того, что ребенок устроился закладчиком или курьером, изоленты какие-то (Имеет при себе. - Прим.), непонятные порошки в карманах, в бытовых предметах и так далее", - перечислил Бахытжан Амирханов.


По его словам, большинство родителей убеждены, что наркотики могут коснуться кого угодно, только не их семьи. Однако важно воспитывать подрастающее поколение, прививая ему нравственные и моральные ценности, идеологию, культуру и правовую грамотность.


Источник: Tengrinews.kz
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