С 1 марта казахстанцы начнут лучше работать: названа причина

"Вы знаете, в Костанайской области некоторые граждане были инициаторами. Допустим, истинный полдень сегодня в Костанае - в 13:46, все понимают, что должен быть в 12:00. Это прямое отклонение от природного времени. Мы его, собственно, и сокращаем, это отставание. Стрелки часов будут переведены на час назад", - сказал председатель Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Куаныш Еликбаев.

"С 2008-го по 2016 год мною было изучено более полутора миллионов смертей на территории Казахстана, по всем группам заболеваний. Исследование было направлено на выявление зависимости влияния часовых поясов на циркадные ритмы, то бишь биологические часы. Как мы выяснили, десинхроноз приводит к зависимости, то есть составляет 41,3 процента", — отметил ученый Амир Куат.

"Плюсы вполне очевидны. Здоровье — самая главная ценность для любой страны и человечества в целом. На здоровье напрямую влияет. А это влияет на то, что люди не высыпаются, болеют, тратят больше денег, предприятия тратят больше средств на лечение, государственный бюджет. Люди меньше работают, меньше приносят пользы предприятию в микромасштабе, и в макромасштабе - экономике", — подчеркнул Куаныш Еликбаев.

В ночь с 29 февраля на 1 марта часть регионов Казахстана переведут стрелки на час назад. Сейчас по регионам Казахстана ездит специальная группа, которая проводит разъяснительную работу по данному вопросу. Недавно такая встреча прошла в Костанайской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой Alau.kz.О том, что Костанайская область живет не в своем часовом поясе и это влияет на здоровье людей, местные активисты заявляли неоднократно, буквально называя нынешнее время, по которому живет регион, "хроноцидом". Их многочисленные обращения в разные кабинеты власти были услышаны, рассмотрены. В Казахстане будет введен единый часовой пояс.Часы переведут в Астане, Алматы, Шымкенте и еще 12 регионах республики, в том числе и в Костанайской области. Группа, которая сейчас ездит по регионам и разъясняет это решение правительства, в первую очередь объясняет, что оно положительно отразится на здоровье населения.По информации председателя Комитета технического регулирования и метрологии, от 2 до 4 процентов ВВП страны "теряется" из-за недосыпающих работников. Технически процесс перехода в другой часовой пояс предельно прост и знаком тем, кто ранее переводил стрелки часов на зимнее или летнее время.Напомним: ранее в Казахстане было принято окончательное решение о смене часового пояса. С 1 марта 2024 года на территории Казахстана будет применен 5-й часовой пояс (UTC+5).