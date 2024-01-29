Строящая газоперерабатывающий завод на Кашагане компания перешла к «Самрук-Казына»

ТОО «GPC Investment» – компания, которая строит газоперерабатывающий завод (ГПЗ) на месторождении Кашаган. С момента создания в 2019 году она сменила несколько собственников. Изначально ее единственным участником было ТОО «Gas Processing Company». На 31 декабря 2021 года, как сообщается в отчетности ТОО «GPC Investment» за 2022 год, учредителями и контролирующими сторонами компании являются ТОО «Tau Bereke Group» и ее руководитель Григорий Огай. Поясняется, что Tau Bereke Group – «структура, связанная с Кайратом Шарипбаевым». Кайрат Шарипбаев – экс председатель правления нацкомпании «QazaqGaz», его полномочия досрочно прекращены в январе 2022 года.

На 31 декабря 2022 года активы ТОО «GPC Investment» составляли 51,1 млрд тенге, капитал – 37,1 млрд тенге, обязательства – почти 14 млрд тенге, совокупный убыток за 2022 год – 586,7 млн тенге. Согласно годовому отчету ТОО за 2022 год (который, заметим, был опубликован в конце декабря 2023-го), в 2023 году GPC Investment «освоила финансовую помощь в размере 41,1 млрд тенге в рамках договора о финансовой помощи с QazaqGaz». По допсоглашению, которое газовая нацкомпания и ТОО подписали в сентябре 2023-го, финансовая помощь от QazaqGaz увеличена до 70,9 млрд тенге, срок – до сентября 2024 года.

Портфель активов ФНБ «Самрук-Казына» пополнился: 24 января 2024 года в него вошли ТОО «GPC Investment» (доля участия фонда в уставном капитале – 100%) и ТОО «Soft Art» (50%). Таким образом, список компаний, в которых фонд обладает 10 и более процентами, расширился до 26. Это следует из сообщения фонда, опубликованного на KASE в понедельник, 29 января.Летом 2022 года 100% ТОО «GPC Investment» перешло к государству по договору дарения: правительство приняло соответствующее предложение от компании. На тот момент, как указывается в отчетности ТОО, Tau Bereke Group было его единственным участником. Актив сначала перешел Комитету госимущества и приватизации Минфина, затем – в доверительное управление ФНБ «Самрук-Казына», и сразу – под управление нацкомпании QazaqGaz.Газоперерабатывающий завод на Кашагане строится по нацпрограмме переработки сырого газа. Планируемая мощность переработки – 1 млрд куб. м сырого газа в год. Завершить строительство планируется в апреле 2025-го.Вторая компания, 50-процентную долю в которой фонд «Самрук-Казына» получил 24 января 2024 года, – ТОО «Soft Art» – тоже перешла государству по договору дарения в 2022 году (в рамках работы Комиссии по демонополизации экономики при правительстве). Компания создана в 2018 году. Основной ОКЭД – «Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения». В апреле 2022-го правительство подписало постановление, по которому «приняло предложение ТОО «Integrity Solutions» о передаче в республиканскую собственность 50% в уставном капитале ТОО «Soft Art» по договору дарения». В августе 2022-го компания прошла перерегистрацию. В качестве участников указываются (без расшифровки долей владения): Комитет госимущества и приватизации, ТОО «SA consult», Дархан Бектелеуов.