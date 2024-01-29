В Казахстане в феврале будут продавать овощи из стабфондов по низким ценам

"С учетом того факта, что со второй половины апреля население начинает активно потреблять ранние овощи, преимущественно импортные, Центр развития торговой политики "QazTrade" уже сейчас проводит работу по ввозу данной продукции из Узбекистана и Таджикистана. Так, рекомендованный объем картофеля для обеспечения потребности казахстанцев составляет 8,2 тыс. тонн (апрель-июнь), лука – 5 тыс. тонн, (май-июнь)", – говорится в сообщении.

"На совещании обсудили и возможность установления минимальной оптовой цены на сахар. Учитывая разнополярность мнений по этому вопросу, Серик Жумангарин поручил провести совещание с участием представителей отраслевых ассоциаций, министерств сельского хозяйства, промышленности и других заинтересованных ведомств для выработки совместного решения", – отмечается в пресс-релизе.

Разбронирование овощей из региональных стабфондов по доступным ценам начнется в феврале. Такое поручение дал заместитель премьер-министра Серик Жумангарин на совещании по стабилизации цен на социально значимые продукты питания, сообщает Zakon.kz.По информации пресс-службы правительства, параллельно с этим для максимального охвата и насыщения внутреннего рынка овощами по доступным ценам в регионах стартуют ярмарки.Как озвучила первый вице-министр торговли и интеграции Айжан Бижанова, учитывая опыт предыдущих лет, "QazTrade" разработал схему поставок овощей, в которой предусмотрен ряд логистических моментов, включая погранпереходы.В информации также подчеркивается, что в целом динамика роста цен на социальные продукты питания с начала года составила 0,2%. По итогам минувшей недели индекс цен демонстрирует стабильность.Ранее стало известно, что в Казахстане отпустят цены на некоторые социально значимые продукты.