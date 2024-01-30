Какие устройства относятся к вейпам и когда их запретят

Мажилис принял поправки, которые вводят полный запрет на ввоз, производство и продажу вейпов в Казахстане. Что такое вейпы и что именно подпадет под запрет - в материале Tengrinews.kz.Вейпы, жидкости и снюс: что именно запретят в Казахстане?
По данным из сравнительной таблицы по законопроекту "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения", в Уголовный кодекс вводят новую статью, которая запрещает продажу, распространение, ввоз и производство некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них.То есть планируемые поправки запретят в Казахстане вейпы (или так называемые "одноразки"), жидкости для них, а также табак для сосания, жевания и нюхания (снюс).
Запрет на ввоз, производство и распространение снюсов действовал и ранее, теперь за это вводится уголовная ответственность.
Под запрет не попадают системы для нагрева табака (для нагрева "стиков") - устройства, используемые для нагревания табака с образованием аэрозоля, содержащего никотин. Такие системы в Казахстане официально продают табачные компании.Что официально относится к вейпам в Казахстане
Согласно действующему кодексу "О здоровье народа и системе здравоохранения", электронные системы потребления - электронные системы доставки никотина и электронные системы доставки продуктов, не являющихся никотином, - устройства (в том числе электронные сигареты), которые с помощью электронных технологий (аккумулятора) нагревают жидкость (в картриджах, резервуарах и других контейнерах) с содержанием никотина или без него, другие химические вещества, ароматизаторы с образованием аэрозоля, вдыхаемого пользователем.Новые поправки также вводят определение о том, что считается ароматизатором для вейпов:
- ароматизатор для электронных систем потребления (вейпов) - любой ингредиент или комбинация веществ натурального или искусственного происхождения, которые поставляются посредством аксессуаров или другими различными способами и материалами в целях повышения привлекательности вкуса и запаха -продукции электронных систем потребления (вейпов), в том числе запаха выделяемого аэрозоля (дыма, пара).Какое наказание грозит за продажу, распространение, ввоз и производство вейпов
Ниже приведены планируемые поправки в Уголовный кодекс
Продажа и распространение некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них:будут наказываться штрафом в размере до 200 МРП (до 738 400 тенге в 2024 году) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 200 часов, либо арестом на срок до 50 суток.
Ввоз, производство некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них:будут наказываться штрафом в размере до 2000 МРП (7 384 000 тенге в 2024 году) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.
Продажа, распространение, ввоз, производство, если они:
- совершены преступной группой;
- сопряжены с извлечением дохода в особо крупном размере;
- совершены неоднократно,
- наказываются штрафом в размере до 5000 МРП (18 460 000 тенге в 2024 году) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.Когда заработает запрет на вейпы в Казахстане?
Планируемые поправки еще предстоит рассмотреть Сенату Парламента. Пока их принял только Мажилис. В случае одобрения Сената закон будет направлен на подпись Президенту Казахстана. Законы вступают в силу после их подписания Главой государства.
Как сообщил депутат Мажилиса Елнур Бейсенбаев, закон вступит в силу по истечении 60 календарных дней после подписания Президентом.
Напомним, в Казахстане не первый год обсуждают вопрос полного или частичного запрета "одноразок". В октябре прошлого года спикер Мажилиса Ерлан Кошанов в очередной раз поторопил Минздрав с принятием важного решения.
По данным исследований, каждый второй школьник в Казахстане покупает вейпы и "одноразки". Лидером оказалась столичная молодежь в возрасте до 21 года, далее идет Алматы, и замыкает тройку Усть-Каменогорск.