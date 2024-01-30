Какие устройства относятся к вейпам и когда их запретят

Мажилис принял поправки, которые вводят полный запрет на ввоз, производство и продажу вейпов в Казахстане. Что такое вейпы и что именно подпадет под запрет - в материале Tengrinews.kz.По данным из сравнительной таблицы по законопроекту "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения", в Уголовный кодекс вводят новую статью, которая запрещает продажу, распространение, ввоз и производство некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них.Запрет на ввоз, производство и распространение снюсов действовал и ранее, теперь за это вводится уголовная ответственность.Под запрет не попадают системы для нагрева табака (для нагрева "стиков") - устройства, используемые для нагревания табака с образованием аэрозоля, содержащего никотин. Такие системы в Казахстане официально продают табачные компании.Согласно действующему кодексу "О здоровье народа и системе здравоохранения", электронные системы потребления - электронные системы доставки никотина и электронные системы доставки продуктов, не являющихся никотином, - устройства (в том числе электронные сигареты), которые с помощью электронных технологий (аккумулятора) нагревают жидкость (в картриджах, резервуарах и других контейнерах) с содержанием никотина или без него, другие химические вещества, ароматизаторы с образованием аэрозоля, вдыхаемого пользователем.- ароматизатор для электронных систем потребления (вейпов) - любой ингредиент или комбинация веществ натурального или искусственного происхождения, которые поставляются посредством аксессуаров или другими различными способами и материалами в целях повышения привлекательности вкуса и запаха -продукции электронных систем потребления (вейпов), в том числе запаха выделяемого аэрозоля (дыма, пара).Ниже приведены планируемые поправки в Уголовный кодексПродажа и распространение некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них:Ввоз, производство некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них:Продажа, распространение, ввоз, производство, если они:- совершены преступной группой;- сопряжены с извлечением дохода в особо крупном размере;- совершены неоднократно,- наказываются штрафом в размере до 5000 МРП (18 460 000 тенге в 2024 году) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.Планируемые поправки еще предстоит рассмотреть Сенату Парламента. Пока их принял только Мажилис. В случае одобрения Сената закон будет направлен на подпись Президенту Казахстана. Законы вступают в силу после их подписания Главой государства.Как сообщил депутат Мажилиса Елнур Бейсенбаев, закон вступит в силу по истечении 60 календарных дней после подписания Президентом.Напомним, в Казахстане не первый год обсуждают вопрос полного или частичного запрета "одноразок". В октябре прошлого года спикер Мажилиса Ерлан Кошанов в очередной раз поторопил Минздрав с принятием важного решения.По данным исследований, каждый второй школьник в Казахстане покупает вейпы и "одноразки". Лидером оказалась столичная молодежь в возрасте до 21 года, далее идет Алматы, и замыкает тройку Усть-Каменогорск.