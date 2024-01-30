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Офицеров запаса призовут на воинскую службу в Казахстане

Просмотров:173 Опубликовано: Сегодня, 11:54
Офицеров запаса призовут на воинскую службу в Казахстане
Фото ©️ Tengrinews.kz / Алихан Сариев
Офицеров запаса призовут для прохождения воинской службы сроком на два года в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Согласно постановлению правительства "О призыве офицеров запаса на воинскую службу", в 2024 году на воинскую службу на два года должны призвать годных к службе и не прошедших ее, для прохождения воинской службы на должностях офицерского состава.

В Вооруженные силы планируется призвать 600 человек, в Пограничную службу КНБ - 80 человек, в Национальную гвардию МВД - 42 человека и в МЧС - 30 человек. Всего, согласно документу, в 2024 году призовут 752 офицера запаса.

Постановление вступает в силу с 9 февраля 2024 года.

Напомним, в 2023 году в Казахстане призвали на воинскую службу 345 офицеров запаса из числа тех, кто годен к службе, но не прошел ее.


Источник: tengrinews.kz
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