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Строительство завода по производству полиэтилена рядом с Тенгизом обсудил глава КМГ с китайской стороной

Просмотров:23 Опубликовано: Сегодня, 12:53
Строительство завода по производству полиэтилена рядом с Тенгизом обсудил глава КМГ с китайской стороной
Фото с сайта КМГ
В 2024 году ожидается принятие окончательного инвестиционного решения по проекту.

В Китае казахстанская делегация во главе с председателем правления АО НК "КазМунайГаз" провела встречу с президентом китайской нефтехимической корпорации Sinopec Юй Баоцаем и руководством СИБУР.

Стороны обсудили, как реализуется масштабный проект "Полиэтилен", в том числе завершение процедур юридического вступления Sinopec в проект. В 2024 году ожидается принятие окончательного инвестиционного решения (FID) по проекту. Сейчас проект находится в активной стадии проектирования (EBD/FEED). 

"С большим удовлетворением отмечаю продуктивные переговоры с нашими партнёрами. Мы обсудили технические аспекты и планирование ресурсов для реализации проекта "Полиэтилен". В этом году мы ожидаем принятия окончательного инвестиционного решения, что станет отправной точкой для перехода к важному этапу – началу строительства", – поделился Магзум Мирзагалиев.


Проект "Полиэтилен"  реализуют в рамках нацпроекта "Устойчивый экономический рост, направленный на повышение благосостояния казахстанцев". 

Как сообщили в "КазМунайГазе", проект "Полиэтилен" предусматривает строительство завода по производству полиэтилена мощностью 1,25 млн тонн в год на территории специальной экономической зоны в Карабатане в непосредственной близости к месторождению Тенгиз.

Отмечается, что на этапе строительства будет создано порядка 8000 рабочих мест, а в период эксплуатации – около 850 постоянных мест. Вклад проекта в ВВП страны оценивается на уровне 1,2%.

Сейчас с мировыми лидерами в этой области компаниями Chevron Phillips Chemical и Univation Technologies подписаны лицензионные соглашения на использование технологий MarTECH® ADL и UNIPOL™ PE Process. Это позволит производить широкий ассортимент продукции, в том числе премиальный полиэтилен высокой плотности, пользующийся стабильным высоким спросом во всём мире.


Источник: informburo.kz
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