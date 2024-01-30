Налоговики блокируют депозиты казахстанцев? В КГД ответили на жалобы

Казахстанцы начали жаловаться на неожиданную блокировку депозитов и невозможность осуществить необходимые расходные операции. Что происходит, в каких случаях депозит может быть ограничен и как этого избежать, выяснил корреспондент Tengrinews.kz.
Из-за блокировки депозитов, на которых немало казахстанцев привыкли держать деньги и для повседневных расходов, некоторые наши земляки попадают в непростые ситуации, оказавшись без средств на отдыхе за границей: "Испытал шок во время отпуска. Получил сообщение, что налоговая (УГД, управление государственных налогов) наложила ограничение на мои Депозиты. Именно так, с большой буквы Д написано. Написали уважительно, это радует. Всегда деньги держу на депозитах и снимаю непосредственно перед какой-то оплатой. Удобно: и деньги зарабатываю, и операции проходят за секунду. Выяснил, что появилась задолженность по налогу на имущество за 21-й год, и еще пеня начислилась. Хотя перед выездом в отпуск всегда проверяю через приложения Halyk и Kaspi все свои налоги, задолженности и штрафы. Все было чисто. Поэтому проверять свои налоги необходимо более тщательно – лучше в самом УГД, чтобы на отдыхе не было сюрпризов", – написал один из пользователей социальных сетей.
В комментариях под публикацией казахстанцы отмечают, что "такие случаи что-то участились, есть ощущение, что налоговая план не выполнила за 23-й год".Редакция обратилась в Комитет государственных доходов за разъяснением данной ситуации и получила такой ответ:
"Ограничить депозит могут в двух случаях: несдача налоговой отчетности или неуплата социальных платежей. Только два момента может быть - по платежам или по отчетам".Проверка задолженности не является гарантией
Мы уточнили, как могло произойти ограничение, если перед выездом налогоплательщик проверял отсутствие задолженностей. Нам пояснили, что проверка не является гарантией, потому что период просрочки мог начаться именно в период отпуска:
"На момент выезда, конечно, он может проверить, есть ли у него задолженность или нет. Но, может быть, период какой-то налоговой отчетности прошел, пока он был в отпуске. Незнание закона не освобождает от ответственности. Если он предприниматель, он должен понимать, какие у него сроки, сданы ли отчетности, уплачены ли налоги или социальные платежи вовремя. Ограничения могут быть поставлены или на депозит, или на текущие счета", – рассказали в налоговом комитете.Особые случаи. Пеня
Также нам рассказали, в каких еще случаях можно столкнуться с ограничениями.
Бывает, что говорят: "Я на сегодняшний день все уплатил, у меня нет долгов, я сдал вовремя отчеты. Но когда мы проверяем, там идет пеня.
Каждый месяц социальные платежи нужно уплачивать до 25-го числа. Если оплачивают поздно, сумма падает после 25-го числа. Соответственно, образуется пеня. Основное оплачено, отчет сдан, а пеня остается. Некоторые даже не знают, что пеня есть. Один месяц не вовремя сдали, потом через два, через три – пеня остается, налоговая видит, что налогоплательщик на пеню внимания не обращает, соответственно, блокирует счета", – подчеркнули в комитете.
И уточнили, что, "если пеня образовалась только что, вряд ли счета заблокируют. Скорее всего, на блокировку повлияли какие-то предыдущие долги".
А также добавили, что самое главное – знать сроки сдачи отчетности и внесения платежей. И регулярно проверять задолженности на сайте Комитета государственных доходов в разделе "Сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов".
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