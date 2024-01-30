Налоговики блокируют депозиты казахстанцев? В КГД ответили на жалобы

"Ограничить депозит могут в двух случаях: несдача налоговой отчетности или неуплата социальных платежей. Только два момента может быть - по платежам или по отчетам".

"На момент выезда, конечно, он может проверить, есть ли у него задолженность или нет. Но, может быть, период какой-то налоговой отчетности прошел, пока он был в отпуске. Незнание закона не освобождает от ответственности. Если он предприниматель, он должен понимать, какие у него сроки, сданы ли отчетности, уплачены ли налоги или социальные платежи вовремя. Ограничения могут быть поставлены или на депозит, или на текущие счета", – рассказали в налоговом комитете.

Каждый месяц социальные платежи нужно уплачивать до 25-го числа. Если оплачивают поздно, сумма падает после 25-го числа. Соответственно, образуется пеня. Основное оплачено, отчет сдан, а пеня остается. Некоторые даже не знают, что пеня есть. Один месяц не вовремя сдали, потом через два, через три – пеня остается, налоговая видит, что налогоплательщик на пеню внимания не обращает, соответственно, блокирует счета", – подчеркнули в комитете.



Казахстанцы начали жаловаться на неожиданную блокировку депозитов и невозможность осуществить необходимые расходные операции. Что происходит, в каких случаях депозит может быть ограничен и как этого избежать, выяснил корреспондент Tengrinews.kz.Из-за блокировки депозитов, на которых немало казахстанцев привыкли держать деньги и для повседневных расходов, некоторые наши земляки попадают в непростые ситуации, оказавшись без средств на отдыхе за границей:В комментариях под публикацией казахстанцы отмечают, что "такие случаи что-то участились, есть ощущение, что налоговая план не выполнила за 23-й год".Мы уточнили, как могло произойти ограничение, если перед выездом налогоплательщик проверял отсутствие задолженностей. Нам пояснили, что проверка не является гарантией, потому что период просрочки мог начаться именно в период отпуска:Также нам рассказали, в каких еще случаях можно столкнуться с ограничениями.Бывает, что говорят: "Я на сегодняшний день все уплатил, у меня нет долгов, я сдал вовремя отчеты. Но когда мы проверяем, там идет пеня.И уточнили, что, "если пеня образовалась только что, вряд ли счета заблокируют. Скорее всего, на блокировку повлияли какие-то предыдущие долги".А также добавили, что самое главное – знать сроки сдачи отчетности и внесения платежей. И регулярно проверять задолженности на сайте Комитета государственных доходов в разделе "Сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов".