"Может вызвать протестное настроение". В Казахстане предложили отложить возврат базовой пенсии для военных

Возврат базовой пенсии для военных предложено отложить в Казахстане. О причинах такого решения рассказал первый заместитель министра обороны Султан Камалетдинов, передает корреспондент Tengrinews.kz.



По словам замминистра, основным требованием военных пенсионеров является возврат базовой пенсии лицам, уволенным после 1 января 2016 года. Для усиления социальной защиты пенсионеров, в том числе военнослужащих, эта пенсия была введена с 1 июля 2005 года. Однако в 2016 году ее отменили. Оборонное ведомство направило в Министерство труда и соцзащиты населения расчеты дополнительной потребности денежных средств.



"Министерство труда и социальной защиты населения вопрос возврата базовой пенсии предложило отложить ввиду того, что он носит концептуальный характер и может вызвать напряженность среди гражданского населения (к примеру, шахтеров и так далее). В связи с тем, что вопрос возврата базовой пенсии является основным требованием военных пенсионеров силовых органов, заинтересованные государственные органы выразили обеспокоенность о возможном усилении протестных настроений у данной категории граждан.



Для решения данного проблемного вопроса в пенсионном обеспечении силовых органов, а также исключения дисбаланса между размерами пенсионных выплат военнослужащих, уволенных до и после 1 января 2016 года, необходимо внести соответствующие изменения в социальный кодекс страны", - заявил Камалетдинов.





Как рассказал первый заместитель министра обороны, ранее была создана рабочая группа по совершенствованию социального обеспечения сотрудников специальных государственных и правоохранительных органов, включая военнослужащих. Взамен базовой пенсии там предложили установить специальную надбавку к пенсионным выплатам за выслугу лет тем, кто вышел на пенсию до 1 января текущего года, в размере базовой пенсии, исчисляемой в зависимости от общего трудового стажа и выслуги лет.